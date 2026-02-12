侯友宜視察三峽長福橋改建工程 主橋人行通道先行開放
新北市長侯友宜今（12）日視察三峽長福橋改建工程，他表示明日上午6點搶先開放主橋中間6公尺寬人行通道，讓過年期間的觀光人潮便利通行。目前工程進度已達75%，預計今（115）年7月完工後，更能串起在地觀光及文化產業。
侯友宜強調，長福橋兼顧「防洪安全」與「河岸景觀」，完工後通水斷面大幅增加約18%，有效提升防洪效能；橋梁寬度也由原來的15公尺拓寬至25公尺，行人步行更通暢。他也責成交通局及觀旅局，共同盤點交通動線，讓長福橋與周邊景點對接，完善地區整體的觀光路網。
侯友宜指出，長福橋所呈現的意象取自三峽鳶山，橋梁舖面及夜間光雕皆融入三峽的地景及地貌。期許今年7月完工後，長福橋成為兼具防洪、休憩與觀光價值的三峽新地標，也為在地居民與遊客，打造出一座充滿生命力的嶄新水岸廊道。
水利局說，自113年4月舊橋拆除以來，水利局研擬多項配套措施，包括迅速闢建國光路停車場增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，將對在地生活的影響降至最低。目前主橋鋼構主體已完成，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，全力朝今年7月完工的目標邁進。
更多新聞推薦
其他人也在看
新北水利局勇奪2025雲端物聯網創新獎-傑出應用獎
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府水利局以「智慧防汛打造新北韌性城市」專案，繼去年十月榮…
毒蟲陳嘉瑩撞死所長被判死！侯友宜「很捨不得」：劉宗鑫所長是我的學生
前年9月間，土城清水派出所長劉宗鑫，因攔查30歲女毒蟲陳嘉瑩的車輛，陳女當時拒檢又加速逃逸，拖行劉宗鑫2度撞擊路邊護欄，造成劉宗鑫傷重不治。昨新北地院國民法官一審，判處陳嘉瑩死刑。對此，今（12）日警察出身的新北市長侯友宜回應表示「實在是很捨不得，因為劉宗鑫所長是我的學生，他的爸爸也是警察，也是我的同事」。
日本無償提供菲律賓5具沿岸雷達 因應中國威脅監控東海及南海
日本向菲律賓無償交付5具沿岸監控雷達，總價約6億日元（約1億2323萬新台幣），以加強日菲在東海及南海的海上監視能力。 日本共同社報導，日本向菲律賓無償提供的5具沿岸監控
【趣吧】2026平溪天燈節全攻略｜一生必看一次的浪漫盛會
你有到平溪放過天燈嗎？新北市平溪天燈節是台灣著名的文化意象，每年平溪放天燈都吸引上萬民眾共同參加，看著北部山城平溪被溫暖光點照亮、橙紅色的天燈緩緩升向夜空，每一盞天燈都承載人們的祝福與期待。平溪天燈節被國際旅遊媒體譽為「人生必看一次的節慶」，不只是傳統習俗，也是旅者與在地人共同仰望心願的時刻！2026年的天燈節有哪些特色？本篇文章就來告訴你平溪天燈節攻略以及行程套裝推薦，別錯過今年的熱鬧盛會啦～
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
不是美光？群創南科五廠買家傳大反轉 業內爆料「封測巨頭」攔胡
記憶體自2025年九月開始因AI需求引發產供失衡，報價一路大漲，帶旺業界加速擴產，包括南亞科、華邦電都有產能擴充計畫，美光繼接手力積電銅鑼廠後，日前再傳出手拿下群創五廠，透過買廠改廠方式，快速擴大記憶體版圖。不過此一消息今（12）日被推翻，根據半導體業內人士指出，群創南科五廠的買家並非美光，而是擬出售給半導體封測大廠，待董事會通過後簽約才可公告相關細節。針對......
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
家樂福15年員工陳彥廷＂高學歷＂ 曝當年沒走電子業原因
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民眾黨三蘆選區議員初選，素人陳彥廷，以黑馬之姿，爆冷擊敗黃國昌子弟兵周曉芸，民視新聞昨天傍晚獨家找到陳彥廷本尊，他強調會參選到底，不過外界也好奇，高學歷的他，為何畢業至今都在家樂福工作？對此他給了答案，也透露最快周六就會展開第一個選舉行程。
春節連假天氣「4段變化」！雨下最猛地區出爐 遊日民眾當心了
今年農曆春節假期長達9天，無論是要出遊還是上班的民眾，持續關心天氣變化。對此，氣象專家賈新興今（12）日說明未來12天的天氣重點，共計可分成四大段，提醒民眾多加留意。