侯友宜視察三峽長福橋改建工程 主橋人行通道先行開放





新北市長侯友宜今（12）日視察三峽長福橋改建工程，他表示明日上午6點搶先開放主橋中間6公尺寬人行通道，讓過年期間的觀光人潮便利通行。目前工程進度已達75%，預計今（115）年7月完工後，更能串起在地觀光及文化產業。

侯友宜強調，長福橋兼顧「防洪安全」與「河岸景觀」，完工後通水斷面大幅增加約18%，有效提升防洪效能；橋梁寬度也由原來的15公尺拓寬至25公尺，行人步行更通暢。他也責成交通局及觀旅局，共同盤點交通動線，讓長福橋與周邊景點對接，完善地區整體的觀光路網。

侯友宜指出，長福橋所呈現的意象取自三峽鳶山，橋梁舖面及夜間光雕皆融入三峽的地景及地貌。期許今年7月完工後，長福橋成為兼具防洪、休憩與觀光價值的三峽新地標，也為在地居民與遊客，打造出一座充滿生命力的嶄新水岸廊道。

水利局說，自113年4月舊橋拆除以來，水利局研擬多項配套措施，包括迅速闢建國光路停車場增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，將對在地生活的影響降至最低。目前主橋鋼構主體已完成，施工團隊將持續加速進行橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等細節施工，全力朝今年7月完工的目標邁進。

