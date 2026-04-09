侯友宜視察員和2號社宅 林金結力促公設整合落實一站式服務

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜近日前往土城區視察剛完工的員和2號社會住宅，議員林金結全程陪同視察並共同開箱這棟17層樓高、視野遼闊的新建築。林金結指出，市府不只要蓋房子，更要為年輕人撐起一個家。

林金結表示，員和2號社會住宅地理位置優越，下樓就是捷運海山站與土城醫院，生活機能極佳。視察現場，侯友宜宣布政策大紅包，新北市所有社宅的「婚育宅」比例，將從原定的20%直接加碼到33%，要落實讓年輕人在這裡生小孩、托育、上學都方便的施政目標。

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侯友宜提到，員和2號社宅透過容積獎勵回饋，為市府省下超過10億元公帑，且此模式能讓社宅與在地社區緊密結合，消弭過往的刻板印象。他隨後實地查看各類房型，並表示新北市未來規劃擴充社宅量體達4.1萬戶，將持續透過多元管道增加資源，為市民營造安居樂業環境。

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視察中，林金結特別要求公設整合的品質，員和2號不只規劃了幼兒園，更與鄰近社宅共享日照與青創中心。林金結強調，這就是他一直主張的「一站式服務」，要讓年輕父母不再為了接送孩子、照顧長輩而心力交瘁。

林金結表示，未來將在議會持續發聲，要求市府針對地方等高需求區域，規劃更多機能完備的婚育宅。他承諾會持續監督居住正義，要讓年輕人敢婚、願生、住得起，透過完善的托育與教育環境，在台灣寫下幸福的故事。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

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