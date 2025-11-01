侯友宜視察新店擋土牆復原工程 2日讓20戶50人返家
（記者陳志仁／新北報導）受連日大雨影響，新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，所幸市府事先監測到位，緊急疏散周邊住戶，未造成人員傷亡；市長侯友宜1日上午再度前往現場視察，表示災後防護與排水作業已完成，經技師評估安全無虞，預計2日上午先行開放20戶、50位居民返家整理。
因東北季風及風神颱風共伴帶來豪雨，導致新店錦秀、碧瑤二期間的擋土牆於10月25日凌晨坍塌；當晚監測系統數值急遽變化，市府隨即啟動應變機制，預防性撤離54戶、136人，並設置前進指揮所，由工務局、區公所、消防局及土木技師公會等單位全力投入搶災工作。日前已有5戶、19人順利返回家中。
侯友宜說，錦秀、碧瑤社區為列管山坡地住宅區，市府長期監控邊坡狀況，24日晚間監測數值急遽變化，啟動緊急應變即時預防性撤離住戶，此次災事件顯快速應變的重要性；他感謝所有參與搶災的人員連日來的辛勞，強調復原作業將兼顧安全與效率，讓居民安心返家，恢復正常生活。
工務局長馮兆麟指出，目前坍方區已趨穩定，除完成排水及帆布覆蓋防止雨水侵蝕外，監測儀器數據也回穩，後續復原計畫將透過打設排樁、設置地錨、坡面噴漿等工法強化邊坡安全，並由結構技師為住戶進行逐戶安全鑑定；提醒山坡地社區屬私人持有，水保義務人須負起維護責任，以防範類似災害再度發生。
