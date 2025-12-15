社會中心／綜合報導

新北市長侯友宜今天前往視察林口「A3計畫道路新闢工程」，這工程目的是為了改善林口交通，從去年1月開工後，目前進度已經突破8成，可望在明年4月完工。工程花費5.64億元，從林口高爾夫球場到中華路段，未來接軌"105市道高架橋"，將串連整個新北林口到八里交通運輸。

新北市長侯友宜、與市府團隊，來到新北林口"A3計畫道路"進行視察，可以看到，這條柏油路幾乎已經鋪完整，剩下最後收尾階段，施工團隊如火如荼趕工中。

侯友宜視察林口A3計畫道路新闢工程 有望明年4月完工

（圖／民視新聞）





林口近年來，人口及產業不斷增加，聯外交通改善刻不容緩，內政部國土署與新北市府辦理「A3計畫道路新闢工程」，這條道路全長2.13公里，從林口高爾夫球場到中華路段，包含"既有道路拓寬"和"新闢道路"，完工後，交通時間從17分降到11分鐘，縮短6分鐘，工程花費5.64億元，從去年1月開工後，目前進度已經突破8成，可望在明年4月完工。













"A3計畫道路"完工後，將銜接後續的105市道改善工程，未來串連整個林口到八里交通網絡，帶動整體產業發展。





原文出處：侯友宜視察林口A3計畫道路新闢工程 有望明年4月完工

