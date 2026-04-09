侯友宜視察永平國小停車場工程 朝12月啟用目標邁進

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記者林普天／新北報導

新北市長侯友宜今（9）日視察永和區永平國小地下停車場工程進度表示，面對施工期間家長對校園安全的高度關注，以及國際情勢導致原料供應不穩等多重挑戰，施工團隊與市府密切協作、逐一克服，目前整體進度已達93.87%，超前0.77%，穩定朝今年7月完工、12月啟用目標邁進。

侯友宜表示，校園工程首重安全，施工期間市府與校方、家長持續溝通，強化工區動線分流與防護措施，降低對師生活動影響，確保教學環境安全無虞；同時也要求施工團隊在品質與進度間取得平衡，在兼顧安全的前提下穩健推進工程。

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對於外界關心永平國小新建操場PU跑道材料供應情形，新北市交通局停車管理科長吳清哲指出，近期中東戰事影響石化原料供應鏈，上游乙烯原料短缺，連帶使PE（聚乙烯）供貨吃緊。經施工團隊提前因應、積極協調，力求如期完工，不影響整體工程進度。

新北市交通局說，目前工程進度穩定超前，施工團隊將持續嚴控品質與安全，力拚今年7月如期完工、年底前順利啟用。未來除可滿足在地停車需求，也將提升校園安全與周邊交通環境，發揮整體公共建設效益。

新北市長侯友宜視察永和區永平國小地下停車場工程進度。(新北市交通局提供)