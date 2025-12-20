侯友宜視察耶誕城維安！ 譴責隨機殺人暴力犯罪

侯友宜前往新北歡樂耶誕城指揮所視察維安部署情形。（圖／翻攝畫面）





27歲妨害兵役通緝犯張文，在台北車站、誠品南西店前犯下隨機攻擊事件，隨後疑似畏罪墜樓身亡，至今釀成4死11傷憾事；新北市長侯友宜今天（20日）下午特別前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形，面對媒體受訪，他也譴責這種暴力犯罪，另外也指出，強化整個警力部署的密度，來讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。

新北市長侯友宜今天（20日）下午前往新北歡樂耶誕城指揮所視察維安部署情形，面對媒體聯訪提及昨天（19日）發生在北車與誠品南西店的隨機攻擊事件時指出，對這種暴力犯罪，我們嚴加譴責。

侯友宜指出，一早就去探視在這件事件受傷的新北市市民朋友，希望他們能夠早日康復，當然更期待檢警調更快速釐清事實的真相，來安定人心，讓這個事件的來龍去脈對國人能夠釐清以外，也能夠讓民眾更加的瞭解。

侯友宜也說，藉這個事件不斷地去省思，如何做到整個預防，悲劇不要再發生，藉這機會，大家面對這個事情，要不斷地去調整，未來面對重大事情如何去強化、演練，以及強化這個事情事先的預防，包括現階段可能有人藉這個事件在做社會不安定的傳播，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造一些事端的，要全力加強戒備，遏止事情再發生。

面對耶誕城維安規劃，侯友宜也指出，不管是臺鐵、高鐵、捷運，包括警察局的治安警力全面出動，加強防護來安定人心以外，因為這一次的活動，耶誕城其實是跨市府以外，也跨中央各單位，整個定點以及巡邏網絡，不斷地去做強化，把所有的警力，不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力部署的密度，來讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利，讓歡樂耶誕城能夠畫下一個完美的句點。

霹靂小組進駐新北歡樂耶誕城提升見警率。（圖／翻攝畫面）

