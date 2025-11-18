侯友宜視察鳳鳴滯洪池工程 預計115年2月底完工





新北市長侯友宜今（18）日視察「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，該工程進度已突破77%，預計於115年2月底完工。屆時鳳鳴滯洪池可蓄洪約6.2萬噸、東門溪護岸達25年防洪保護標準，可改善桃園市龜山工業區及鄰近地區長年淹水問題，讓兩市居民在大雨來襲時能更安心。

侯友宜表示，防洪工程看不見的部分，往往是最重要的城市基礎。新北市積極承擔跨域合作任務，向中央爭取補助，感謝經濟部水利署支持7.05億元經費，使工程順利推動。目前滯洪池主體已完成約四分之三，現正進行抽水機房與周邊引水管線的安裝，完工後將成為目前新北市最大的滯洪池。地面層也將打造近3公頃的公園，還給都市一抹綠，讓防洪與休憩兼顧，打造市民有感新生活的多功能空間。

水利局長宋德仁指出，東門溪護岸預計施作841公尺，現已完成約715公尺，將持續排拆河道違建推進堤防工程。同時，因堤防加高至3公尺及河道拓寬成9公尺，東門溪經歷多次豪大雨侵襲後，洪水排放順暢，已無過往溢淹民宅的情形，在地民眾皆表示改善有感並給予肯定。

水利局表示，儘管跨縣市公共工程充滿挑戰，仍將秉持「守望相助」的精神，努力不懈為兩市民眾打造安全、舒適的生活環境，並確保施工期間對周邊居民生活的影響降至最低，預期115年2月底完工後，鳳鳴滯洪池及東門溪整治將改善當地淹水沉痾，增加防洪安全，讓居民不再為大雨焦慮，真正實現「雨下再大，家園依然平安」。

