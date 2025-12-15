侯友宜視察A3計畫道路新闢工程 加速推動105市道改善

工務局長馮兆麟(持麥克風者)說明A3計畫道路新闢工程、105市道改善工程相關內容。(新北市工務局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府持續推動林口地區交通與公共建設，新北市長侯友宜今（15）日視察「A3計畫道路新闢工程」指出，目前工程進度已突破8成，預計115年上半年完工，隨著大型建設陸續到位後，市府與中央持續合作投入各項建設資源，讓林口成為具備宜居品質與產業動能的新興城市。

侯友宜長表示，林口因AI+智慧園區、新北影視城及大型社會住宅等開發陸續完成，人口與產業需求快速增加，聯外交通改善至關重要。除國道1號林口交流道增設南北匝道工程持續施工外，A3計畫道路與後續105市道改善將共同完善林口至八里、淡水及台北港的交通路網，讓區域發展再向前推進。

侯友宜強調，林口近年來產業蓬勃發展、人口持續成長，期盼A3計畫道路完工後，未來接軌105市道高架橋，解決道路狹窄與行車安全問題，健全林口的交通發展。他也感謝國土署及所有工程團隊的努力，新北與中央攜手合作，打造更便捷的交通、更完善的產業發展條件。

侯友宜市長(右五)視察A3計畫道路工程，與民代、施工團隊合影。(新北市工務局提供)

新北市工務局長馮兆麟指出，A3計畫道路往北延伸即為105市道，現況道路陡峭且多處蜿蜒、高差甚至高達180公尺。為打造更安全的交通環境，市府分三階段推動整體改善，包括目前施工中的「A3計畫道路」、發包中的「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」、設計中的「田心仔橋至長坑國小路段平面道路拓寬工程」，待三階段全數完成後，大幅縮短林口往返八里區的行程時間，並強化林口的聯外道路效能。

新工處長簡必琦指到，A3計畫道路全長2.13公里，包含部分既有路段拓寬及新闢道路，完工後將提供雙向四車道及2.2公尺寬的人行空間，兼顧行車效率與步行安全。113年1月開工以來，新闢路段已大致完成，拓寬路段受台電管線地下化影響，加速協調中，目前整體進度已超過8成，預計115年上半年完工。

侯友宜市長(左三)偕同工務局長馮兆麟(左二)、國土署等人，視察並聽取A3計畫道路工程進度簡報。(新北市工務局提供)

簡必琦表示，往北延伸的105市道工程預計未來新闢雙向四車道高架橋，包含兩處的環道設計，能有效舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題，正在辦理工程發包中。完工後，將有效改善地形限制帶來的行車風險，為市民提供安全順暢的交通體驗。