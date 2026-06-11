侯友宜親信、前藍委也在監委名單中！會不會放行自己人？國民黨回應了

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​第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」公布包含正副院長在內29人名單，其中前國民黨立委廖婉汝、侯友宜前副手暨新北前勞工局長謝政達等也赫然在列，不過由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆時審查是否封殺兩人引發關注。對此，文傳會主委尹乃菁表示，黨中央之前就已經知道謝政達和廖婉汝會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

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​侯友宜前副手謝政達獲提名監委。（資料照，柯承惠攝）

副總統蕭美琴今召開記者會，公布監察院正副院長和委員人選，其中監察院長提名人為曾任國大代表、立委的醫師陳永興，而副院長被提名人為現任監察委員王榮璋。值得一提的是，被提名人中，出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，不過國民黨日前主張，維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選。

​ 前屏東藍委廖婉汝獲提名監委 。（資料照，蔡親傑攝）

外界都關注後續國民黨後續會不會封殺2人？國民黨團書記長林沛祥說，監察院人事議題目前還在討論階段，而現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。畢竟這涉及黨的整體立場、國會運作以及未來政策方向，不是任何一個人拍板就算數。國民黨是有制度的政黨，後續還是要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。

林沛祥說，會秉持負責任的態度，先討論、再定案；先溝通、再表態。相信經過黨團與黨中央充分交換意見後，一定能夠提出最符合黨整體利益、也最符合社會期待的方案。尹乃菁則表示，黨中央之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

29位監委完整提名名單： ​陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

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