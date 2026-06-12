侯友宜走訪慈祐宮、樂生療養院 盼打造新莊宜居新核心

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新北市長侯友宜(右三)參加新莊區行動治理，先赴慈宮參拜祈福。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜12日率市府團隊前往新莊區展開行動治理基層建設督導，先到新莊慈祐宮參拜祈福，侯友宜表示，面對慈祐宮具代表性的市定古蹟，市府團隊將會持續投入修復與保存工作；同時，鄰近的溫仔圳重劃區也正全力加速佈局，未來包含公托、公幼等基層社福設施都將陸續到位，全面落實照護，也祈求媽祖保佑地方平安順遂。

侯友宜赴「新莊文德段公辦都更案」工地視察，關心工程對相鄰的市定古慈祐宮造成鄰損、武德殿的後續維護整建，他指示公辦都更施工過程必須將公共安全做到位，尤其適逢汛期，務必做好防汛期的各項預防措施，全案預計於年底完工，但在最後衝刺階段，仍必須以施工安全為第一考量。

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侯友宜也到衛生福利部樂生療養院，關心文資修復保存及再利用，樂生療養院地理位置處於新莊、迴龍交界並鄰接桃園龜山，長期以來攜手服務廣大的新北市民，針對新北重要文資，除衛福部已投入10億多元經費進行古蹟修復，新北市政府未來也擬規劃捷運系統銜接園區，期盼透過中央與地方的資源整合，讓地方文化廊道共榮發展。

侯友宜在隨後舉行的新莊區里政交流會中，說明上任8年來深耕新莊基層的亮眼實績，包括人行道再造、累計新增逾千格汽機車位，並開通環狀線第一階段，全面優化通達路網，並成功打造20座特色遊戲場、建構196處失智友善站、推動公共建築耐震補強與生命紀念館天幕智慧節流，逐步實現全齡照顧的宜居願景。

侯友宜赴「新莊文德段公辦都更案」工地視察，關心工程對相鄰的市定古慈祐宮造成鄰損、武德殿的後續維護整建。(記者翁聿煌攝)

新北市長侯友宜(右三)赴樂生療養院視察。(記者翁聿煌攝)

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