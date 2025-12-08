侯友宜赴府中氣爆現場視察：成立專案小組依法求償

新北市板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳今（8）日凌晨近1時發生氣爆，所幸5名輕傷民眾已全數出院。新北市長侯友宜上午也趕赴現場，強調將協助受災戶求償。（新北市府提供）

新北市板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳今（8）日凌晨近1時發生氣爆，所幸5名輕傷民眾已全數出院。新北市長侯友宜上午也趕赴現場，強調將協助受災戶求償。（新北市府提供）

新北市板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳今（8）日凌晨近1時發生氣爆，所幸5名輕傷民眾已全數出院。新北市長侯友宜上午也趕赴現場，強調將協助受災戶求償。

侯友宜表示，板橋重慶路凌晨1點鐘發生氣爆狀況，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了，不過這個因為爆炸的威力滿大的，所以造成鄰損。

侯友宜指出，目前這個爆炸的因素，消防局還在鑑定當中，那所有的鄰損，目前由結構技師會同區公所及鑑定同仁，一步一腳印，把這個鄰損詳細的情形，一戶一戶在檢查當中。

廣告 廣告

侯友宜提到，目前看到受波及的是對面將近有4戶、前面也有2戶左右，那到底還有幾戶還要再把它鑑定清楚，「我已經要求成立一個專案小組，對受到鄰損的，我們要依法來求償。至於爆炸的因素、跟店家的相當關係，我們會清楚的釐清楚以後，再跟大家做一個說明」。

侯友宜表示，市府會主動一戶一戶的挨家挨戶去做了解，至於損壞的部分，會請住戶跟市府共同把它拍照存證以後，把鑑定因素找出來，「那誰要負責任，我們就會跟住戶一起跟這個肇事者來求償」。

侯友宜表示，為了整個住戶的安全，所以在目前為止現場還是封鎖的，但交通已經把它打開、是順暢的。為了住戶的安全，等鑑定因素鑑定出來以後，在結構沒有問題底下，才會讓住戶回到這個地點，「那住戶我們都已經在昨天晚上都已經安置好了」。

記者問及爆炸地點是哪個區塊？侯友宜表示，詳細在屋內哪一個地點，因為也有桶裝瓦斯，但是真正的地點跟因素，還是要等火災鑑定小組把它鑑定出來以後，再跟各位做一個詳細的報告。

最後侯友宜強調，市府會盡速的把爆炸結構的問題，以及沒有受到損傷的部分逐漸把它做開放，這是現在趕快積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓要工作的這些商家。

更多中時新聞網報導

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考

同性親密關係暴力案 5年翻倍

楊丞琳自爆骨子裡很愛演