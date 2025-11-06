侯友宜迷因重現！政論節目口誤「米可白機場聞行李」全場笑翻

政治中心／周希雯報導

近年在民視八點檔《好運來》表現亮眼的女星米可白（趙亦瑄），是演藝圈出了名愛狗愛貓人士，不過2021年帶著愛犬「錢錢」參加活動時，新北市長侯友宜誤以為米可白是狗狗的名字，當著她的面對錢錢喊了幾聲「米可白、米可白」，令她哭笑不得喊「我才是啦」，成為瘋傳一時的迷因。沒想到時隔4年，米可白又再次被當「狗狗」，1名教授在政論節目談到機場防檢工作變得嚴格時，竟脫口稱「一落地就會有米可白來聞你的行李」，令主持人緊急糾正「是米格魯！」該片段馬上被米可白轉發，還打趣敲碗民視1事，「原來我身兼多職！」

政論節目《新聞面對面》近日談論台中市爆發非洲豬瘟議題，來賓政治學教授范世平表示，機場防檢工作如今變得嚴格，像是機場會播放宣導廣告，提醒旅客切勿攜帶豬肉製品；不過提到機場的檢疫犬時，他脫口「你一落地，就有『米可白』來聞你的行李…」其他來賓馬上糾正，「是米格魯啦！」一旁民進黨新北市議員卓冠廷打趣說，「上次把米可白當成狗的是侯友宜」，對面的台北市議員鍾沛君也驚呼，以為范世平是在打鬧、原本氣氛嚴肅的攝影棚頓時變得輕鬆，連主持人謝震武也忍不住笑出來說，「我以為是故意的，但我覺得我還是有義務要講，米可白是女藝人」。

對於再次被誤認為狗狗，米可白也轉發該片段笑說，「原來我身兼多職，這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去！」，自嘲除了拍戲、主持、賣餅外，如今又多了「聞行李」的技能。許多網友也留言笑說，「大家都知道米可白很可愛」、「妳是名符其實的全方位藝人」、「侯市長比較經典」。更有觀眾打趣說，「好運來會不會安排你聞行李的戲？」米可白馬上cue民視八點檔的帳號敲碗，「該不會我之後有聞行李箱的戲？」引發眾人期待。

侯友宜（左）曾當著米可白（右）的面，對愛犬錢錢不斷呼喊「米可白，米可白」。（圖／民視新聞資料照）

事實上，米可白2021年也鬧出同樣笑話，當時她為新北市動保處舉辦的毛孩活動站台，還特別帶著愛犬「錢錢」現身與市長互動；沒想到侯友宜上前後，竟對著錢錢不斷呼喊「米可白，米可白」，令抱著錢錢的正牌「米可白」馬上指著自己說，「牠不是米可白，我是米可白，牠叫錢錢！」令侯友宜笑到彎腰並道歉，「歹勢啦！我認錯人了」，全場也笑成一片，該畫面成為瘋傳一時的迷因。

