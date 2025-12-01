侯友宜道歉了！淡水地區停水第4天 拼今天100%完全復水

新北市長侯友宜。 圖：新北市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 淡北道路工程11/27進行高架橋基樁鑽掘作業時，不慎挖破自來水管線，造成淡水地區約6.2萬戶大規模停水，截至今日（12/1）為止，已經停水4天了，還有逾萬戶仍無水可用。新北市長侯友宜今（1）日就停水造成民眾不便終於道歉了，並承諾努力在今天100%完全復水。

侯友宜今天出席「80萬銀力耀新北幸福城市耶誕盛典」活動時，對於淡北停水造成居民不便表示歉意。他說，針對施工所造成的問題，市府已特別設立窗口，在基本的水費會減免。除了相關的檢討責任與追究外，賠償機制也在協調中，廠商一定要負起責任。

廣告 廣告

侯友宜同時感謝這3天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表和里長們，大家都很努力，「讓淡水能夠盡快在今天都能夠百分之百完全復水，這就是我們的目標」。

在今日、昨日前往現場視察的市工務局長馮兆麟、新工處長簡必琦等人，了解工程進度後，馮兆麟指出，凌晨進行開挖管線時，兩側地下水陸續湧入，邊坡側土有坍滑的情形，緊急增加打設鋼板樁做補強，確認安全無虞之下再次進場施工，因此搶修完工期程及復水時間不如原先預期。今日上午持續抽水，中午時分將破損自來管完成切割與清理餘土，下午4時多自來水公司已置換完成接管，接續進行排泥清汙作業，確認後，預計下午5時起恢復供水。

馮兆麟強調，淡北道路工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，並且與自來水公司在事前辦理會勘確認。此次事件顯示圖資與實際狀況有所落差，將邀集自來水公司檢討勘驗，在回復供水後，市府也會與自來水公司研商相關補償機制，亦協調施工廠商啟動保險機制提供必要協助。

簡必琦表示，目前市府團隊與自來水公司仍以搶災、恢復供水為目標，不眠不休的搶修中，至於事故責任與賠償問題，後續將與自來水公司釐清探管與圖資套疊等溝通歷程，確認事發原因後，倘有承商應負擔的責任，將依約檢討並予裁罰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TVBS民調》賴瑞隆小幅領先柯志恩2% 其他3人則落後柯7%至10%

淡水6萬戶第4天停水！侯友宜臉書稱8成恢復被灌爆：行政效率太差