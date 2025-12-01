侯友宜道歉了！ 目標讓所有淡水居民今天有水可用

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市淡北道路工程於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水6萬多戶無水可用。新北市長侯友宜今（1）日受訪時強調「深表歉意」，他表示，淡北道路在施工過程挖破水管造成淡水居民不便，這幾天他一直緊盯整個進度，目前大概有80％以上都已經復水了，針對施工所造成的問題，都會追究及檢討。

淡水居民在行政中心前的加水站加水。（圖／記者盧逸峰攝）

侯友宜表示，已指示設立特別窗口，也會有水費減免，他也要求廠商一定要負起責任，會友賠償的機制；他也向這三天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們表達感謝，大家都很努力；侯友宜強調，當前目標是讓淡水能盡快在今天恢復百分之百供水。

新北市府說明，淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件；市府強調，針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰，且自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費。

