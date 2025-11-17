侯友宜邀AIT處長谷立言坪林健行 喊探訪秘境：滿滿新北風味

侯友宜邀AIT台北辦事處處長谷立言到新北坪林健行。翻攝侯友宜臉書



國民黨主席鄭麗文12日在中央黨部會見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene），AIT四天後、16日才發文證實，時間與內容引發諸多討論之際，新北市長侯友宜今（17日）表示，利用周末時間邀谷立言到坪林健行，盼邀請大家來新北、玩新北，探訪更多新北秘境。

侯友宜下午在臉書發文並附上照片說，新北市坪林今年5月被國家地理雜誌評為台灣5處秘境之一，國際媒體認證最值得探訪的地方，一定要介紹給更多好朋友知道。他利用周末時間，邀請谷立言到坪林健行，也享用坪林特色苦茶油料理和鱸鰻兩吃，滿滿新北風味。

侯友宜說，坪林有豐富自然景色、濃厚的茶文化，還有隱身在山林美味的餐廳，邀請大家來新北、玩新北，探訪更多新北秘境。

本月12日，鄭麗文上任後首度會見谷立言，國民黨當天發布新聞稿表示，谷立言誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。AIT在16日公佈谷鄭會照片，重申美國對維護區域和平的堅定承諾，強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧，避免任何單方面改變現狀的行為。

