侯友宜首度回應高虹安復職 新北藍白布局尚未定調

新北市長侯友宜18日視察蘆洲長安立體停車場工程。（張鎧乙攝）

「尊重司法的判決，我們現階段好好努力拚市政。」新北市長侯友宜18日上午視察蘆洲長安立體停車場工程時，首度回應新竹市長高虹安涉助理費案二審判決後復職一事；面對明年新北市長選舉藍白合時程討論，侯友宜同樣低調，強調尊重黨內機制。

停職中的新竹市長高虹安，因立委任內助理費案，二審改判依偽造文書罪判刑6個月，並非貪汙罪，市府隨即向內政部提出復職申請。高虹安表示，已收到內政部核准函文，18日上午正式返回新竹市府報到上班，引發政壇關注。

侯友宜今上午前往蘆洲區視察長安立體停車場工程，媒體詢問對高虹安二審判決與復職的看法，侯友宜僅簡短回應「尊重司法的判決」。

至於115年新北市長選舉，藍白陣營至今仍未正式定案。新北市副市長劉和然日前接受廣播專訪指出，黨內後續勢必邀集相關人士討論，不論最終採取徵召、協調或民調方式產生人選，他都會尊重黨中央安排，並直言農曆過年將是影響明年選情的重要關鍵時間點。

對此，侯友宜今日受訪時回應，「我尊重黨的機制，我們現階段好好的努力拚市政」。

