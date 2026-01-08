侯友宜︰新北2至12歲幼童 2/23起免費喝鮮奶

新北市政府今天宣布投入新台幣4.29億元，2月23日開學日起，全年52周，每星期提供設籍、就讀新北2至12歲幼童免費鮮奶、豆漿或優酪乳，而8月31日起更將擴及新北市公私立國中學生，估逾33萬人受惠。規畫「數位兌換」與「專案配送」雙軌機制，家長或孩子憑卡證兌換。

新北市長侯友宜（左三）8日率領市府團隊官員宣布「鮮奶幸福週」政策，2月23日開學日起，全年52周，每星期提供設籍、就讀新北2至12歲幼童免費鮮奶、豆漿或優酪乳。（圖／新北市新聞局提供）

市長侯友宜今天在記者會表示，孩子的健康是城市最長遠的投資。新北市是全國投入教育資源最高的城市，在不浪費資源的前提，同步照顧孩子的營養與健康，故推出「鮮奶幸福週」政策。

教育局說，規畫「數位兌換」與「專案配送」雙軌機制。6至12歲孩童既有「新北兒童卡」，2至6歲幼童可新申辦「幸福卡」，家長或孩子可至 7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等，七大通路完成卡證數位免費兌換；全聯另提供優酪乳，讓乳糖不耐症的孩子，也有多元選擇。

市府也宣布，今年8月31日起，將擴及新北市公私立國中學生，新增約11萬名青少年，提供牛奶、豆漿或優酪乳。

教育局官員接受中央社記者訪問表示，國中生的兌領與配送措施，預計是以學生證數位兌換，會陸續完成系統介接。

教育局指出，「鮮奶幸福週」自2月23日開學日起實施，市府投入新台幣4.29億元，全年52周不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。

教育局表示，周邊缺乏兌換據點的五所偏鄉學校，市府則由合作乳品廠商採專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假也照常供應，確保營養不中斷。

至於「幸福卡」的申請辦理，就讀新北市公私立幼兒園者，由園方協助統一申辦；未就讀幼兒園者，家長可透過教育局的官網專屬網站線上申請，卡片將郵寄到府。

