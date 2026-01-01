侯友宜、劉和然、黃國昌元旦升旗同台 站位相隔數人無特別互動

侯友宜、劉和然、黃國昌在新北元旦升旗同台，相隔數人。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年新北市長選舉因民眾黨立委黃國昌有意參選而受矚，今(1)日新北市府舉行元旦升旗典禮，黃國昌比市長侯友宜早到典禮現場，侯友宜到場時依序與舞台上來賓握手，與黃國昌簡單寒暄握手，隨後便站定位，與黃國昌中間隔著副市長劉和然等4人，無特別互動。

爭取參選提名的副市長劉和然站在侯友宜右手邊，與黃國昌相隔3人，舞台上與黃國昌也無特別互動。

現場兒童合唱團演唱「再出發」等曲時，侯友宜、劉和然熱情隨著觀眾與主持人比出手勢互動，黃國昌則開口跟唱，沒有特別跟著眾人跳動。

