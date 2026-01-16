侯友宜：台美貿易有進展是好事 盼降產業衝擊
（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市長侯友宜今天表示，台美貿易有進展是好事，但政府須謹慎因應，特別要守護半導體與中小企業，降低整體產業衝擊。
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
侯友宜上午在新北樹林區參加「行動治理座談會議」前，接受媒體聯訪表示，半導體產業是台灣經濟命脈，政府一定要謹慎以對，守護台灣最重要核心產業。
他說，大企業可海外布局及分散風險，而台灣98%是中小企業，政府要重視中小企業挑戰，一定要投更多資源保護中小企業。
侯友宜表示，須更關心新北很多製造業，新北市政府一定與中小企業並肩作戰，做好整體衝擊配套措施，讓更好人才、更多產業在中小企業永續生根，這是最重要一環。（編輯：李明宗）1150116
