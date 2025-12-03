侯友宜：增設備援管線、5萬噸以上配水池

▲新北市長侯友宜提及，他特別請區公所開專責窗口，也開了線上受理補償申請，確保市民、店家權益。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 淡北道路工程施工廠商日前執行施作基樁鑽掘時，不慎挖破自來水管，導致6.2萬戶受到影響，無水可用。對此，新北市長侯友宜今（3）日表示，將建議台水趁淡北道路施工過程中，增設備援的輸水管線，另外，最近發現末端配水池明顯不足，也建議台水增設要「5萬噸以上的配水池」。

淡北道路工程11月27日執行基樁鑽掘時，不慎挖破自來水管，導致當地有約6.2萬戶無水可用。新北市政府表示，除了台灣自來水公司提供水費減免，同步協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接到淡水區公所專責窗口，收件期限延長至12月10日。

對此，侯友宜今天上午說明，不管台水（台灣自來水公司）的管線圖資對不對，開挖的過程當中，我們用透地雷達去談側，但畢竟造成整個水管破損，就是有責任，「所以我一定嚴格去追究廠商責任，同時也要求廠商要快速啟動賠償機制。」

侯友宜提及，他特別請區公所開專責窗口，也開了線上受理補償申請，確保市民、店家權益，尤其有些店家損失，必須要用「代位求償」方式，未來會跟業者求償，絕對不要再發生。

侯友宜說，淡水人口已經大幅成長，考量地區的未來發展性，自來水的備援系統是必要提升的，「淡北道路是主幹道，主幹道整個配水管，單一支夠嗎？要不要增設整個備援輸水管線？能不能就環境、排水的目前狀況，在淡北道路施工過程中，增設備援的輸水管線，這個部分台水要去思考，剛好利用這時候再做一條。」

侯友宜最後提及，不能老是仰賴這麼一大條配水管，一次就6萬多戶、19個里停水，只依賴主幹線風險也太高。另外，最近發現末端配水池只有3.5萬噸，明顯不足，也建議台水增設要「5萬噸以上的配水池」，這部分都要未雨綢繆，備援輸水幹管、配水池的設置刻不容緩，這部分都是台水需要做的。

