侯友宜：政院版財劃法應公布試算結果 充分討論

（中央社記者曹亞沿新北24日電）朝野持續針對政院版財劃法攻防，新北市長侯友宜今天指出，中央應公布財劃法試算數字，讓大家充分討論，中央與地方一起合作談出最適合讓地方發展、中央也能做事的方案，才是人民之福。

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。侯友宜今天出席永和大陳公辦都更單元6開工典禮時表示，中央應公布這次財劃法試算結果，讓大家充分討論。尤其新北市人均預算已最少，在人口指標裡又把權重從45%降到18%。

廣告 廣告

侯友宜說，有時看表面數字不準，應將分配數字公布出來，討論完後大家並肩作戰往前走。這些都是人民的納稅錢，唯有中央跟地方一起合作，談出一個最適合讓地方能夠發展、中央也能夠做事的方案，才是人民之福。

另外，國民黨團表示將提修法保障陸配參政權，媒體也詢問，是否贊成陸配在台參政不受國籍法規範，免放棄中國國籍。

侯友宜認為，在維護國家安全的原則下也應兼具人道關懷，相關修法或討論必須兼顧兩者，讓這塊土地上生活的人都享有各項權利，讓這塊土地變得更好。（編輯：方沛清）1141124