侯友宜：政黨合作不能流於表面 理念一致最重要

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市長侯友宜今天表示，政黨合作最重要是理念一致，必須讓人民有感，不能流於表面。至於市長選舉是否可能藍白合作，他說，只要是為新北市發展，任何人都歡迎深入瞭解地方。

國民黨主席鄭麗文19日將與民眾黨主席黃國昌會面，侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪時，媒體詢問對於藍白雙方未來的合作有什麼建議。

侯友宜說，政黨與政黨合作最重要是有共同的理念跟想法，這才是最重要的；合作是要做出人民有感的成績，不然，如果合作只是表象，意義不大；誠心誠意做出對人民好的方向，才是最主要的關鍵。

記者詢問，黃國昌已經表態參選新北市長，未來選舉有沒有可能藍白合。他重申，歡迎每個想為新北做事的人都能夠更瞭解新北，合作都是要新北市一棒接一棒能夠發展更好，才是大家所期待。

對於財政收支劃分法的議題，侯友宜說，人民的納稅錢如何透過公開、透明、討論的機制共同合作，讓國家建設更迅速，守住國家的安全，讓人民可安居樂業才是目標。

他說，行政院、立法院、地方政府也各有版本與主張，財劃法修訂過程要不斷公開透明、溝通、訴求人民，讓財源的分配達到人民幸福有感。

侯友宜說，昨天的討論，很多資料不完整，地方政府反映的聲音是否被中央接納也不知，仍希望要完整溝通。地方政府的相關預算，按照已修法通過的財劃法編列，希望落實執行預算，讓建設能快速往前走。（編輯：李錫璋）1141119