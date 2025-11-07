侯友宜：新北耶誕城不限板橋 擬逐步擴大至各區

（中央社記者曹亞沿新北7日電）新北歡樂耶誕城即將展開，新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜表示，這是下一步要做的事，未來耶誕城將一步步擴大，與各地區做結合。

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結，近期有網友熱議停辦可能性。

新北市議會今天進行市政總質詢。國民黨議員劉美芳表示，雖然過去居民曾反映活動期間為「交通黑暗期」，但這2、3年已明顯改善許多，僅板橋車站那段路稍微壅塞。

劉美芳說，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，取消耶誕城是個假議題，身為板橋人以耶誕城為榮耀，希望要持續舉辦，不要把耶誕城遷移到其他地方。

侯友宜強調，市府相關單位都持續聆聽在地聲音，交通規劃也有做配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他地方都不會塞。

國民黨市議員邱烽堯詢問耶誕城觀光成效，侯友宜回應，耶誕城每年都在求新求變，去年共吸引超過760萬人次參與，也帶動經濟發展。

國民黨市議員呂家愷質詢時則以動漫「火影忍者」做比喻，耶誕城IP的查克拉（能量）太大，需要影分身之術，是否有機會換區舉辦，讓各區民眾都能共享耶誕城IP。

侯友宜說，這就是市府下一步要做的事。歡樂耶誕城已成為國際品牌，「像淡水也可以舉辦，三鶯有美術館當主體也很溫暖」，已跟觀旅局討論，可將耶誕城和地區做結合，一步步擴大點亮新北各處。（編輯：方沛清）1141107