侯友宜、李四川同框 相談甚歡

新北市長選舉倒數，民進黨、民眾黨已確定人選，國民黨仍遲遲未定，但熱門人選台北市副市長李四川8日中午出席板橋區里長聯誼會尾牙，與新北市長侯友宜罕見同桌、閒聊近1小時。據悉，儘管侯、李兩人未談及選舉，但相談甚歡，聚焦輝達用地等議題，李席間面對里長合影要求來者不拒，劍指新北市長不言而喻。

農曆春節將至，板橋區里長聯誼會主席林榮彩昨中午舉辦尾牙餐敘，侯友宜、李四川及立委葉元之、新北市議員林國春、民進黨立委蘇巧慧等都是座上賓，另外，新北市副市長劉和然同樣受到邀請，但劉因市政行程赴石門區，故中午並未出席。

林國春說，林榮彩每年都會邀集百餘名里長舉辦里長餐敘，去年是辦春酒，今年適逢選舉年，春節後大家都忙，因此趕在春節前舉辦尾牙。侯友宜每年都會應邀出席，因李四川曾擔任新北市副市長，林榮彩也和李四川有交情，便邀請李四川一同餐敘。

林國春透露，席間侯友宜和李四川相談甚歡，兩人坐著聊了將近1小時，餐敘氣氛融洽。侯友宜誇獎李四川在台北市任職表現優異，李四川則聊到輝達很快會和台北市府簽下122億元權利金的合約，會陸續先投資30億元，若要再投資二廠，北市府在北市科旁邊還有一塊地，可以提供給輝達繼續發展產業，預計周三就會和輝達簽約。

林榮彩說，他跟李四川認識很久，如果李選新北市長，板橋三分之二的里長絕對都會力挺他。

此外，蘇巧慧與民眾黨提名新北市長參選人黃國昌昨不約而同選擇市場掃街拜票。蘇巧慧前往新店區建國傳統市場掃街拜票，她說，這已經是第20個年前在菜市場拜年的行程，照著團隊規畫一步一腳印在各區行走，希望用這樣的態度，爭取更多新北市民的認同

黃國昌昨前往淡水中山市場掃街，向攤商與民眾拜年。黃國昌指出，他一向尊重國民黨的黨內民主程序，也尊重對方的節奏與安排。

談到藍白合作進程，黃國昌說，對民眾黨而言，當前最重要的並非人選先行，而是先與國民黨展開第一階段的共同政見與城市願景討論，在政策方向與核心價值上取得基本共識後，才會進入第二階段的政黨合作協議，最後再決定推出最強候選人的方式。