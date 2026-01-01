侯友宜：構築最強巡邏網

新北市長侯友宜主持「強化維安精進作為會議」。



（圖：新北市警察局提供）

針對一二一九台北市發生隨機攻擊案，引發民眾對公共安全之憂慮，新北市長侯友宜召集警察局及相關局處召開「強化維安精進作為會議」。侯友宜於會中重申對暴力犯罪之嚴正立場，並指示針對即將登場的「閃耀新北一三一四跨河煙火」活動，全面提升維安等級，由警察局動員逾五百名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

侯友宜於會議中首先針對一二一九事件表達立場，並提出三項核心維安要求，嚴厲譴責暴力：侯市長第一時間表示：「對於這種暴力犯罪，我們嚴加譴責。」除要求檢警調快速釐清真相以安定人心，市長亦親自探視受傷的新北市民，強調「安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心」。

提高見警率、強化巡邏網，指示治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道。他強調：「每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。」

新北市警察局落實市長指示，針對「閃耀新北一三一四」跨河煙火活動，採取下列高強度作為，分區偵檢與應變：活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

陸空立體監控，透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。引導疏散防踩踏：投入超過五百名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

警察局已與新聞局、文化局研議，活動期間將成立「緊急應變中心」。由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

警察局強調，將秉持侯市長「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打一一○報案。警方已嚴陣以待，務必讓民眾在安全無虞的環境下迎接新的一年。