侯友宜、蔣根煌慰勉重要節日安維警消 警局展治安淨化亮眼績效

《圖說》市長侯友宜頒贈警察局，由局長方仰寧代表受頒，14位分局長一同上台。〈警察局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】為期15天的新北市「115年加強重要節日安全維護工作」9日22時起至23日24時止，新北市府整合警察、消防、憲兵及協勤民力，強化治安、交通與為民服務，讓市民安心過好年。

市長侯友宜與副市長朱惕之慰勉第一線同仁，邀集警察局、消防局、憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護等夥伴，發放加菜金並致贈慰問品，感謝大家在年節期間堅守崗位、守護城市。

《圖說》議長蔣根煌〈右二〉會同新莊分局長陳保緒〈右一〉慰問新莊分局同仁。〈警察局提供〉

侯友宜表示，市府將持續推動「簡政便民、行動治理、智能城市」，也勉勵執勤同仁主動關懷弱勢家庭與需要協助的個案，適時轉介社福單位，讓守護更貼近人心。同日晚間，市議會議長蔣根煌與副議長陳鴻源亦分別前往新莊、永和等地慰勉警察分局、消防分隊及守望相助隊，向警、消與民力夥伴致上敬意。

《圖說》警察局長方仰寧講解警察局今年1月1日至2月8日「安心五大面向」「黑、槍、毒、賭、詐」淨化治安成果數據。〈警察局提供〉

警察局長方仰寧工作簡報時指出，新北市警察局呈現「安心五大面向」亮眼數據，其核心目的是為了做好加強重要節日安全維護工作，透過預防性強力掃蕩奠定治安穩固基礎；此外將於春節期間持續將加強人潮易聚集處所、大眾運輸場站及交通樞紐之巡守，強化治安狀況及交通疏導狀況，確保治安平穩及民眾出遊順暢。

《圖說》新北市警察局展示「安心五大面向」淨化治安成果–強力肅清「黑、槍、毒、賭、詐」背板。〈警察局提供〉

他表示，針對交通安全部分，新北警對毒(酒)駕採取「零容忍」絕對立場，將運用科技設備精準執法，嚴防違法行為威脅用路人生命安全；同時提醒民眾善用165反詐騙專線防範詐騙，亦可申請「護鈔服務」保障提領現金安全，新北警將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，全力守護市民春節平安。

此外，方仰寧展示市警局115年相關「安心五大面向」亮眼數據，展現市府在加強重要節日維護期間強力肅清「黑、槍、毒、賭、詐」犯罪的決心，據今年1月1日起至2月8日相關數據統計績效如下:

一、掃黑(強力掃蕩黑道幫派)：查獲涉及詐欺集團組織犯罪的治平案件17件44人，查扣現金165萬餘元及其餘贓證物(點鈔機、金融卡、手機、筆記型電腦)。

二、肅槍(強力查緝非法槍械)：查獲槍砲案件8件8人，查扣制式短槍2枝，改造槍枝7枝，子彈132顆。

《圖說》市長侯友宜、警察局長方仰寧、民防大隊長吳建亨及民防中隊長合影。〈警察局提供〉

三、緝毒(全面查緝毒品源頭)：查獲各級毒品案件1073件1086人，查扣各級毒品29.84公斤，破獲毒品咖啡包2,478包，依托咪酯菸彈143顆。

四、緝賭(強勢取締非法賭博)：查獲賭博案件121件512人，查扣現金280萬餘元，後續清查金流1億餘元。

五、打詐(全面掃蕩詐欺集團)：查獲詐欺案件123團167人，查扣不法所得新臺幣8300餘萬元，黃金2.3公斤，自小客車1部及其餘贓證物(手機、點鈔機、提款卡、存摺、印章)。