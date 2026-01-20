侯友宜：財劃法修法新北統籌款增多 全力支援偏鄉

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天表示，財劃法修法，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，因此，將全力支援偏鄉區公所，提供在地多一點建設。

市長侯友宜今天率市府局處團隊至北海岸，與石門及三芝區里長進行行動治理座談。

侯友宜致詞表示，石門及三芝山海景觀資源豐富，市府除積極攜手中央投入資源，也寬列偏鄉預算，推動護岸、防災等基礎建設及地方創生，促進地方經濟及觀光永續發展。

侯友宜指出，財劃法修法，新北統籌分配款雖然還是全國平均人均預算最低，但相對已多一些，所以對偏鄉區公所全力支援，請各公所要開始進行招標，提供在地多一點建設。

侯友宜表示，市府會與中央持續合作推動，把建設做到位，以讓偏鄉人口能回流、在地生根，成為久住、永續的宜居家園。

侯友宜在石門區公所接受媒體聯訪時，針對國民黨主席鄭麗文希望在農曆年前完成黨內新北市長人選的提名問題表示，在適當時間，黨會找出最適合人選。希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人，來為新北市民服務。（編輯：李錫璋）1150120