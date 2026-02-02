侯友宜：農曆年前找出最適合人選

國民黨參選新北市長人選遲遲未定，圖為台北市副市長李四川（左）與新北市副市長劉和然（右）。（本報資料照片）

民進黨與民眾黨的新北市長人選已就位，國民黨究竟是由台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然代表投入年底選戰，卻遲未決定。新北市長侯友宜2日受訪定調，依既定時程推進，「會在農曆年前找出最適合人選」。國民黨新北市黨部主委黃志雄則稱，2月15日前確定人選，盼與民眾黨在3月底前共推最強人選。

國民黨的新北市長人選，侯友宜態度動見觀瞻，他過去受訪一再表示，按既定時程推進。他昨日首度表示「會在農曆年之前，找出最適合的人選為新北市民來服務，一起拚市政」。幕僚透露，侯所指的時間就是依據市黨部規畫，盼本月15日前確定。

廣告 廣告

黃志雄昨天接受廣播專訪指出，內部在2月初針對新北市長選舉已開會並做出決議，15日以前一定會確定人選，過程中以協調為主，若意見相左，不排除進入初選。針對白營動作頻頻，黃志雄說，過完年後、預計2月底才會展開藍白協調，並在3月底前決定，希望共推最強人選，並不樂見藍、白、綠「三腳督」的參選狀況，他強調「沒有2026，就沒有2028」。

黃志雄認為，民進黨新北市長參選人蘇巧慧有「年輕、選過3屆立委、其父蘇貞昌在新北市深耕」等3項優勢，對國民黨是極大挑戰，但國民黨在新北市執政多屆，已有支持基礎，在地方建設扎根，他信心滿滿認為「有80分以上」新北市可維持藍天。

黃志雄大讚李四川工程背景出身，專業、務實且實事求是，這是李四川最大的優勢，而不是擅長選舉，「蘇巧慧就擅長選舉，但李四川不太喜歡譁眾取寵、選舉花招，他是拿錘子出身的」，按部就班，一輩子為人民做事，「對人民而言是對的選項」，就像侯友宜一樣，近8年的新北市長滿意度還能高達近7成。

對於外界傳言，侯友宜和李四川有「侯李心結」，黃志雄認為「完全沒有」，且李四川的想法是「我是為人民做事情的」。

對於黃志雄認為李四川「對人民而言是對的選項」，劉和然昨日表示，黃志雄僅是針對主持人提問答覆，並非比較特定人士，尊重各界不同看法。劉指出，新北市有其因地制宜的節奏，選舉是一場馬拉松，重點在穩住步伐、團結一致，最終目標仍是國民黨勝選、持續執政。