侯友宜：金山今年預算增近1.4億 強化觀光競爭力

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天(27日)下午率領副市長劉和然等市府團隊前往金山區，與金山里長展開行動治理座談會。侯友宜表示，受惠於《財劃法》修法，今年金山區預算增加約1.4億元，市府將加速推動地方基礎建設，強化北海岸觀光競爭力。農曆春節將屆，侯友宜提前發放馬年福袋，及春聯「馬祥厚運」取台語諧音「馬上好運」，祝福民眾馬年行大運。

金山區施政方面，金山中繼市場預計於3月啟用；磺港溫泉遊憩區營造、老街周邊人行道改善及金包里公共浴室整修，將於今年陸續完工。有關金山青年活動中心活化案，市府已請國產署評估將游泳池納入活化方案，委託專業團隊評估以BOT及ROT方式引進民間資源辦理活化利用，俟可行性評估報告審定後，將續行辦理都市計畫變更、先期規劃、環境影響評估及招商等相關作業。

廣告 廣告

針對地方關注的交通路網，交通局已函請公路局推動「台62線萬里匝道銜接至台2線」工程，規劃跨越萬里市區直銜台2線，藉此擴大快速公路路網，有效緩解龜吼、野柳及金山地區的塞車壓力。此外，市府將同步推動環島自行車道萬里段升級、人行步道優化及爭取機車下鄉考照等便民建設，打造便利宜居環境。

​新北市民政局長林耀長表示，自2019年啟動行動治理以來，金山區67項提案已完成61案，達成率均超過8成。對於里長建議的建設需求，市府團隊會持續追蹤案件進度，並與中央研商爭取經費，努力回應地方需求。

新北行動治理座談會下午在金山區公所登場，里長賴蔡標(站立者)為爭取民眾權益發言。(記者俞肇福攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

冬天快掰掰？PO圖揭1特徵 鄭明典：表示氣象的「春季」到了

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

