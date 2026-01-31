侯友宜、韓國瑜新北同框 被問新北市長提名協商一事反應曝

立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜出席淡水區活動，面對媒體堵麥詢問新北市長提名議題均未回應。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市長選舉提名人選懸而未決，外界關心最終會提名新北市副市長劉和然或台北市副市長李四川參選，今(31)日藍營要角立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、國民黨新北市黨部主委黃志雄出席淡水區活動，面對媒體堵麥詢問新北市長提名議題均未回應。侯友宜率先到場，完成致詞後韓國瑜緊接到場，二人簡單握手寒暄後侯友宜便離場趕赴市政行程，未有多聊。

韓、侯、黃出席黨籍立委洪孟楷服務處喬遷儀式，被問及是否出席劉和然、李四川協商會面，侯友宜微笑以對，而韓國瑜忙於與粉絲、鄉親打招呼，被堵麥詢問如何看待新北市長選舉提名一事未有回應。

