侯友宜：體育預算加碼至34億投入運動人才培育 板橋、蘆洲第二運動中心今年啟用

▲備戰亞運新北市55位選手入選培訓隊(巴黎奧運拳擊金牌林郁婷)。(圖:新北市體育局提供)

新北市政府體育局二十一日於市政會議報告「新北起點到世界頂點－運動人才培育」，強調動員是城市的驕傲。一一五年度體育預算達三十四億元，增列十億元，將資源投入四級人才培育體系及場館升級，並將全中運金牌選手訓練金調升至每月一萬三千元，以留住優秀人才。

侯友宜表示，需提供專業化的培訓環境，並在預算增加下全面調升獎助金及訓練補助金。全運會金牌選手的訓練補助金已調升至每月二萬五千元，未來全中運金牌選手也將獲得每月一萬三千元的支持。

在硬體建設方面，侯友宜強調要將運動場館打造成專業訓練基地，未來新北市將有至少二十四座運動中心，並推動一館一特色政策。今年將啟用蘆洲、板橋第二運動中心，板橋中心設有專業自由車訓練室，成為重點學校的培訓基地。

體育局報告指出，自一０八年以來已完成六十個運動聚點，滿足全民運動及選手培訓需求，並優化專業賽事場地，包括板橋體育場及新莊棒球場的全面更新，提供選手高品質的訓練環境。