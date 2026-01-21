侯友宜：體育預算加碼至34億投入運動人才培育

(記者謝政儒新北報導)運動員是珍貴的國寶、城市的驕傲，新北市政府體育局今(21)日在市政會議專題報告以「新北起點到世界頂點－運動人才培育」為主題，為扎根基層、培育國際級運動人才，新北市115年度體育預算達34億元，大幅增列10億元，市府將這筆資源精準投入四級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞臺，並拍板全中運金牌選手訓練金調升至每月1萬3,000元，以最實質的後盾留住優秀人才。



侯友宜表示，要提供選手專業化、科學化的培訓環境，必須有充足的資源挹注。在115年體育預算增加10億元支持下，市府全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度。除了先前已宣布全國運動會（全運會）金牌選手每月訓練補助金調升至2萬5,000元外，今日再加碼宣布，未來「全中運金牌選手訓補金」也將提升至每月1萬3,000元，讓選手在國、高中基層打拚階段，就能獲得穩定支持，安心留在新北訓練。



備戰亞運新北市55位選手入選培訓隊圖為巴黎奧運拳擊金牌林郁婷



在硬體建設方面，侯友宜強調要打造運動場館為「專業訓練基地」，未來新北市至少有24座運動中心，並持續落實一館一特色政策，提供專項訓練場域。今(115)年將完工啟用蘆洲、板橋第二運動中心，其中板橋第二運動中心設置專業級自由車訓練室，成為光復高中等重點學校的培訓基地。侯友宜也指示體育局持續將學校運動團隊專項培訓需求納入未來第二運動中心特色規劃。



體育局報告指出，自108年迄今已完成60個運動聚點，滿足全民運動與選手培訓需求，同時積極優化專業賽事場地，包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地；另外在去(114)年底新莊田徑場全新改裝成三色跑道、FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。



2026亞運9月將在日本名古屋舉行，備戰亞運新北市共有55位選手成功入選培訓隊，人數將近佔了全隊1/5，包含拳擊林郁婷、體操丁華恬、射箭雷千瑩、桌球陳思羽、舉重陳玟卉等擁有奧運經驗的名將，展現運動人才培育成果。侯友宜說：「基層選手的培訓是基礎工程，就像選手在訓練場上重複著枯燥、高強度的訓練，流著汗水甚至淚水，這些努力在還沒有站上頒獎臺的那一刻之前，往往是外界看不見的。」他勉勵體育局持續扎根運動人才培育，看見選手的需求，成為他們最強的後盾。