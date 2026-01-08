侯孝賢失智！朱天文揭「迷路是前兆」 醫：「5變化」=最早警訊

記者鄭玉如／台北報導

78歲名導侯孝賢在2023年罹患阿茲海默症，他的工作夥伴、作家朱天文受訪提到，侯孝賢早在2016年已出現徵兆，當時他獨自到巷口買菸卻迷路，親友才驚覺不對勁。高齡醫學內科醫師傅裕翔提到，失智症最初症狀經常是「迷路」，還有做熟悉的事突變不順、判斷力下降、情緒變得易怒等，都是失智症前兆。

傅裕翔在臉書粉專提到，許多人認為，失智症一定是「不認得人、不記得名字」，不過臨床上，讓家屬第一次警覺的不是忘記，而是迷路，而且是在熟悉的地方迷路。以侯孝賢為例，他在朋友家附近迷路，才被發現可能出現問題，並非他不知道要去哪，而是突然不知道怎麼走。

傅裕翔指出，失智症早期異常多為「空間定向感」與「路徑判斷力」，並非記憶本身，特別是阿茲海默症。除了迷路，還有5大變化雖不像失智，其實也是關鍵的前兆。

1、熟悉的事變得「卡卡的」

過去做得很順的事，開始變慢、變亂。例如煮菜忘記先後順序、繳費會反覆確認，或是搭公車時，突然搞不清楚在哪一站下車。他們不是不會，而是「整合不起來」。

2、判斷力出現細微裂痕

夏天穿厚外套，重複買一樣的東西，或是對推銷話術特別容易點頭。患者不是變笨，而是大腦「過濾雜訊」的能力下降。

3、說話講不出關鍵詞

經常用一堆形容詞代替。例如在廚房找不到鹽，只好一直描述「那個白白的、會鹹的」。

4、情緒與個性改變

變得焦慮、易怒、退縮，卻說不出為什麼。家屬常以為是脾氣變差，其實是他開始感覺「世界變得不好掌控」。

5、對新環境極度不安

患者不是不想出門，而是害怕「不知如何應付」，連原本愛去的地方，都開始找理由推掉。

傅裕翔提醒，面對失智症的家人，家屬可進行3行動照顧患者，首先是別再只問「記不記得」，而是觀察「順不順」，留意患者做事流程、判斷、情緒；替生活做「降噪設計」，如固定動線、減少選項、避免臨時改變，幫助大腦少一點負擔；最後是及早評估，迷路、跌倒、被詐騙，常常是「第一個大事件」，提早介入解決問題。

