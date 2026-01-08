侯孝賢患失智症 好友朱天文指「迷路是前兆」曝他發病過程

【緯來新聞網】以《悲情城市》、《刺客聶隱娘》等作品聞名的台灣導演侯孝賢自2023年罹患阿茲海默症（失智症）後淡出影壇。長期合作的編劇暨作家朱天文日前在接受《T China》專訪時也透露，侯孝賢自2016年起出現失智症徵兆，而在2022年染疫後病情急速惡化。

侯孝賢患失智症。（圖／翻攝微博）

朱天文透露，最初的異狀是在2016年一次老友聚會上被察覺。當時包括演員高金素梅、印刻文學總編輯初安民、台大名醫陳耀昌、建築學者夏鑄九與媒體人鄭村棋皆在場。聚餐中途，侯孝賢起身表示要去買菸，卻久未返席。朱天文外出尋人時，發現他已迷途至信義安和捷運站。



朱天文回憶道：「他出門應該右轉去便利商店，卻一直往前走，錯過巷口，越走越遠。」陳耀昌當時即建議侯應盡快就醫。朱在訪談中細述她與侯導之間在病前與病後的互動，表示自己持續定期邀約讀書與看電影，盼能維持對方認知功能。她指出，真正導致病情明顯惡化的轉捩點是2022年確診新冠肺炎。「腦力下跌兩階，語言區受損」。



朱天文提及，曾擔心對方已無法識字。兩人一同外出時，她會一路大聲唸出招牌名稱，試圖刺激語言反應。走至捷運芝山站時，她試著指認路線說明：「你看，這邊坐捷運在大安站換乘文湖線就到了萬芳醫院。」而侯孝賢只是沉默望著她，彷彿在說：「我一個人可能無法抵達那裡。」



此外，朱天文也證實原定由侯孝賢執導、舒淇主演的電影《尋找河神》劇本已於2024年10月完成。她將接手執導該片，但因尚未與舒淇碰面確認檔期，加上其他演職員人選仍需協調，開拍時間「未必會是2026年」。

