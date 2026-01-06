侯孝賢患阿茲海默症近況曝光 妻貼心「菜切細易咀嚼」兒陪散步

侯孝賢家人2023年證實他罹患阿茲罕默症。（圖／吳松翰攝）

78歲名導演侯孝賢2023年傳出罹患阿茲海默症，當時他的太太曹寶鳳和兒女侯甫嶽、侯蘊華共同發表聲明證實，宣布侯孝賢「已完全回歸家庭生活並且安心休養」。他的工作夥伴、作家朱天文最近受訪，分享近日曾去拜訪侯孝賢，侯妻貼心照料他的飲食，會特別將菜切細易咀嚼，兒子和居家服務人員也會天天陪伴散步，侯導身心狀態平順。

朱天文近日接受《T》雜誌中文版專訪，談到侯孝賢，她表示每每被問到關於侯導的問題，提問記者總會先是難過、眼眶含淚，她坦言自己心裡也很悲傷，但可能已經哭過了、過了那個階段，談起侯導心情比較平穩。

朱天文說去年11月底到廣州出席活動前，相隔半年多有再次跟侯孝賢見面，侯孝賢的妻子曹寶鳳中氣十足表示：「他現在可是會吃咧，我就是管他吃得好。」相較於過去年輕時食慾不佳，侯孝賢現在生活規律，每天早上會在居家服務人員陪伴下散步走1.5到2小時，接著回家吃中餐，下午兒子會接力再帶侯孝賢在家附近走走散心。

文中，朱天文形容這段長照旅程是「長期抗戰」，侯孝賢家中擺設沒有變動，但家中一塊寫著日期、家裡地址、電話的黑板不見了，她猜測「可能是不需要了」。朱天文也透露2016年起侯孝賢身邊親友就發現他身體出狀況，當時得到結論是要保持社交活動、多運動，朱天文決定可以提供的協助就是多幫侯孝賢繼續進行閱讀，她也形容所有導演裡，有別於其他人著重於影像，侯孝賢是「看文字吸收最快的」。

侯孝賢過去共獲得3座金馬獎最佳導演、2座最佳改編劇本與1座最佳原著劇本及年度台灣傑出電影工作，2020年曾親自出席領金馬獎終身成就獎，當時他在台上表示：「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」而對於侯導生病，當年子弟兵舒淇表示希望對方能夠好好休養身體，自在生活，也盼外界給予侯家人平靜生活的空間；蔡明亮說：「我喜歡他的電影，也喜歡他的人，希望他趕快好起來」；日本演技派男星役所廣司曾表示很不捨，「本來還想有朝一日可以合作」；韓國名導李滄東則說侯孝賢是他最喜歡的一位導演，得知病情感到心痛。

