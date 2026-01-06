侯孝賢染疫後腦力下跌 朱天文「漫長的告別」崩潰大哭

侯孝賢2023年證實罹患阿茲海默症。

名導侯孝賢2年多前證實罹患阿茲海默症，與他多年並肩創作的作家好友朱天文，近日接受《T》雜誌中文版專訪，首度較仔細地說明侯孝賢的病況變化，直言這像是一段「漫長的告別」；更透露自己曾探望完對方後坐公車忍不住崩潰大哭。

朱天文提及，身邊友人在2016年前後就察覺侯孝賢有些異狀；確診後，他的注意力與專注度逐步下降。為了應對日常狀況，侯家曾在家裡掛一塊黑板，每天寫上日期、住址與電話，以防臨時需要。

當時朱天文翻讀不少相關書籍，認為持續動腦、保持社交與適度運動很關鍵，因此2人常相約在熟悉的咖啡館。侯孝賢會先在筆記本寫下當天日期，再在她的帶領下回想並記錄前一日行程，字跡仍清楚、筆力也算穩健。

廣告 廣告

作家朱天文是長期在侯孝賢身邊的戰友。（翻攝網路）

到了2021年，朱天文為了刺激侯孝賢的大腦運作，2人一整年在咖啡館一起讀完5本書，其中包括《愛在瘟疫蔓延時》與《痖弦回憶錄》，並以朗讀、抄寫的方式進行；當時侯孝賢仍能逐字閱讀，也能一筆一畫寫下內容。

只是2022年8月31日成為明顯分水嶺，那時侯孝賢確診新冠，染疫期間長達10天幾乎吃不下東西，康復後腦力像是連跌兩級，語言區也受損，從此無法獨自搭捷運。朱天文感嘆若沒有那次疫情，也許還能把狀態「固定」更久。

目前侯孝賢的生活改以穩定規律為主，在太太與兒子的照顧下，上午由居家服務人員陪同散步，下午則由兒子侯甫嶽帶他在住家附近健走；太太也把菜切得更細、方便咀嚼，讓他食量甚至比年輕時更好。朱天文也惋惜，侯孝賢在《刺客聶隱娘》後原本已準備擁抱數位攝影，甚至萌生新的電影直覺與表達方式，卻因病來得突然終究「沒有時間做了」。

更多鏡週刊報導

2026第一針 「展昭」何家勁手遭粗針「穿刺遊走」驚悚畫面曝光

中居正廣白髮陪逛15年女友 爆性醜聞沉默400天首發聲

新嫁娘申敏兒好忙 邊陪老公邊擔任LV品牌大使