侯宜秀談AI治理：深偽最可怕不是以假亂真 而是讓人不再相信「真相」

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院日前三讀通過《人工智慧(AI)基本法》，為台灣AI發展與治理奠定政策基礎，數發部次長侯宜秀談及，政府正著手處理生成式AI內容標示相關議題。她提到，這是一項相當複雜的工作，同時也必須考量其實際應用場域，是否需要依場域進行分類管理，也是制度設計時的重要考量。

事實上，現行法規中已存在部分相關規範，例如廣告平台若使用生成式內容，本就負有標示義務；在選舉相關規定中，也已針對候選人及總統選舉期間的深偽內容設下限制，一旦涉及深層偽造，平台即須下架處理。為了回應這些實務問題，數發部相關團隊已訪談來自不同領域的大量專家，包括實際開發與使用AI工具的業界人士。

侯宜秀也強調，深偽與生成式AI所帶來的風險，有相當一部分必須回到使用者本身。這也是她在進入政府工作前，曾投入整整一年時間，推動「負責任AI」素養教育教材，並與人工智慧學校、Meta及多個民間社群與協會合作的原因。不過，若使用者本身缺乏風險意識，即使訂定再多法律，實際效果仍相當有限。

侯宜秀次長也分享， 一位教授曾在會議中點出 ，深層偽造的真正風險，不只是讓人把假的當成真的，而是讓人「從此不再相信真的事情」。她認為，這句話既真實又令人警惕，當真實本身都遭到質疑時，網路公共討論將變得更加困難，尤其在資訊快速壓縮與傳播的環境下。

因此，她認為，生成式AI或深偽內容標示，並非單純「要不要強制標示」的問題，而是一整套制度設計的結果，包括：哪些情況下必須標示、哪些屬於高風險場域、是否需要搭配檢測工具，以及責任究竟應由開發者、部署者或使用者承擔，使用者本身是否也須負起一定責任，這些都必須一併納入考量。

她也指出，目前市面上檢測工具並不少，但「有沒有工具」與「工具是否準確」仍是兩回事，更關鍵的是，治理重點究竟應放在「是否為 AI 生成」，還是「內容本身是否屬於有害資訊」。許多爭議的本質，實際上涉及誤導、公眾秩序、著作權或人權風險，而不僅僅是生成方式。

她最後舉例說明，史丹佛法學院有教授允許學生使用任何AI工具撰寫報告，但只要內容出現任何一項事實錯誤，該課程即直接判定不及格。其重點並不在於是否使用AI，而在於是否能為產出品質負責。她指出，這也意味著，人與AI協作並非降低門檻，反而應該對判斷力與審查能力提出更高要求。

