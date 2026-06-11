侯家軍+前藍委列監委名單 國民黨稱事前掌握、尊重立院黨團自主

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尹乃菁強調國民黨中央事前均知情。（資料畫面）

總統府今（11日）召開記者會，正式公布監察院含正副院長在內的29名監委被提名人名單，院長由醫師陳永興出任、副院長由現任監委王榮璋接任，提名監委中最引發政壇議論的，是前國民黨立委廖婉汝，以及新北市長侯友宜的核心幕僚、前新北市副市長謝政達。由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前才強硬宣示「不推薦監委人選」，今天則出面澄清，黨中央對此「事前早就知情」，未來將尊重立法院黨團的自主決定。

副總統蕭美琴上午10時親自召開記者會，公布最新一波監察委員人事案，其中最令外界驚豔的，是名單中出現具有濃厚國民黨背景的廖婉汝與謝政達。而國民黨文傳會主委尹乃菁日前代表黨中央對外發言時，雖然主張維持監察院的憲法運作，但批評總統府的推薦程序缺乏細節、只是「虛晃一招的假動作」，因此當時高調宣布國民黨絕對不會配合、也不會主動推薦任何監委人選。

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如今廖婉汝與謝政達接受提名，是否意味著國民黨中央與地方、或是與卸任立委之間出現溝通斷層，甚至引發黨內路線認同的質疑。面對外界質疑與揣測，尹乃菁迅速做出回應，明確表示黨中央絕對不是狀況外，「之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列在監委的提名名單當中。」

尹乃菁強調，雖然主事者事先掌握狀況，但國民黨不會對個別黨員進行干涉，至於未來這份名單送進立法院行使監委同意權時，黨中央將會採取完全開放的態度，全面尊重立法院黨院的自主審查與決議。

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