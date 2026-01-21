侯彥西不婚不生 打消女友婚頭

侯彥西和嚴正嵐為《大愛街二巷》記者會出席殺青記者會。（大愛提供）

男星侯彥西和嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲與導演葉天倫今（21）日出席《大愛街二巷》記者會，葉天倫一直說侯彥西很皮，他自爆在片場會跟柯素雲十指緊扣，而侯彥西私下跟媽媽感情很好，還會開玩笑拍媽媽屁股，36歲的她目前已經有穩定交往的小女友，只是沒有結婚打算。

侯彥西在片場是師奶殺手，很愛逗姐姐們開心，還會在片場一直想跟演阿嬤的柯素雲十指緊扣，柯素雲都會說，「不要啦！我是阿嬤欸。」結果侯彥西回她，「我可以當阿公。」很會討前輩開心。

侯彥西和嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲宣告《大愛街二巷》殺青。（大愛提供）

嚴正嵐、夏靖庭和柯素雲都有子女，唯獨侯彥西還單身，他說自己人生藍圖中沒有生小孩這件事，「我自己就是一個小孩，我會先跟另一半說不想生。」旁人虧是不是會怕媽媽太辛苦，侯彥西說，「我跟我媽感情很好欸！我還會打她屁股。」把眾人嚇了一跳。

侯彥西老家在台中，大學北上讀書後，和家裡長達4、5年顯少聯絡，他認為這個距離也讓家裡的關係變得更好，「我還會跟我媽玩摔角，抱一抱假裝摔她。」至於跟爸爸則是比較像朋友，還會拍爸爸的肚子。

但比起同劇演員們都結婚生子，36歲的他不打算生小孩的他大方說：「不排斥但也沒有想結婚，對方想結婚，我也有老實跟她講我的講法，她一開始有說想結婚，但慢慢的就有說好像不一定要結婚，現在就是看感覺。」兩人目前已經見過彼此父母，穩定交往中。

