侯彥西憶主持金鐘紅毯「差點燒掉！」吳子霏曾因資訊超載憂鬱
由侯彥西、吳子霏主演，陳文彬與吳碧蓮、羅能華、李想、陳雅慧等演員聯合演出的公視台語台「台語有影」系列電視電影《訂閱人聲》日前正式殺青，劇情講述婚禮在即，新娘吳子霏個性嚴謹、注重細節，而個性「浮浪貢」的新郎侯彥西，做事卻總是心不在焉。為了讓婚禮完美舉行，侯彥西訂閱了一款黑科技APP，試圖全面窺探女友的心聲，卻令他意外陷入一場真假難辨的情感風暴。
談到侯彥西與吳子霏的搭配，導演林冠甫（胖虎）興奮地說：「這兩個人站在一起就感覺很不錯！」不過有超級選擇障礙的他，一度為了演員人選去抽塔羅牌，幸好最後選定的兩位主演展現完美的化學反應。林冠甫更大讚侯彥西「正是我們要尋找的俊吉」，吳子霏也同意：「和侯彥西一起演戲的過程常常有驚喜。」在他身上學到很多靈活的表演。
侯彥西則對於吳子霏在《鹽水大飯店》中的表演印象深刻，實際認識後才發現，吳子霏本人個性與《鹽水》中天壤之別，樂觀活潑又充滿能量，更坦言吳子霏是連在下戲後都「少數有接到我情緒的人」，力誇這個演員很讚。
《訂閱人聲》中探討資訊過載，導演林冠甫坦白，自己一直處於資訊過載的狀態，對時間不知不覺消失充滿焦慮和負罪感。因此期望透過本片表達：「如何在碎片化資訊過載的世界裡，保持自我」的概念。模特兒出身的吳子霏經營社群超過12年，她自曝曾因資訊爆炸一度感到憂鬱、甚至自我價值下降，如今學會適時「斷捨離」社群訊息，保護身心。
侯彥西則聯想到，去年在準備金鐘獎紅毯主持時，感覺自己「不只是過載，可能都已經快要燒掉了」，不僅要記下所有人的臉、名字、節目，加上所有贊助廠商，更要快速又流暢的在時間內全部唸完，讓他至今回想起仍印象深刻。
《訂閱人聲》由林冠甫執導，張耿銘、張舒淇擔任製作人，張婉兒、陳秉宏編劇，侯彥西、吳子霏、陳文彬、吳碧蓮、羅能華、李想、陳雅慧等演員演出。透過詼諧的劇情與生活化的對話，以輕鬆節奏帶出現代關係的焦慮與矛盾。製作人張舒淇說：「希望觀眾在笑的同時，也能反思『被演算法理解』與『被人真正理解』之間的差距」。《訂閱人聲》全片預計最快於2026年在公視台語台播出。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
