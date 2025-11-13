侯彥西看「五官膨脹」往生照超衝擊 探望阿嬤被問「你是誰」嚇呆

公視人生劇展《祝你下輩子開心》13日舉辦媒體茶敘，導演鍾維恆、製片葉紹威攜手主演侯彥西、黃柔閩與黃珮琪出席。其中侯彥西這次飾演一名大體修復師，他為了角色做足功課，拍攝前看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片，讓他印象相當深刻。

公視人生劇展《祝你下輩子開心》13日舉辦媒體茶敘。（圖／公視 提供）

《祝你下輩子開心》透過大體修復師與女童靈魂的奇幻旅程，探討失智照護、家庭責任與生命送行等社會議題。侯彥西受訪時透露，這次飾演大體修復師，拍攝前有上課，拿豬肉實際演練縫補技術，跟著上課後也深刻感受到「從事這份工作要充滿愛，是很帥的一件事。」

侯彥西分享，拍攝前還看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片，有些腫脹到像氣球、五官膨脹，「死亡第1、2天到第５天都不一樣，身體紫色，眼睛凸出的照片都有。」但也坦言自己把生死看很淡，「拍攝時並不太有什麼忌諱，在精神層面其實也沒做什麼特別的準備」；如果真的與另個世界有接觸，他還想問祂們：「你所處的空間在哪裡？有什麼特殊能力？可以穿牆嗎？」

侯彥西飾演一名大體修復師，他為了角色做足功課，拍攝前看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片。（圖／公視 提供）

劇中侯彥西在浴室幫失智的黃柔閩洗澡，以及最後送別母親戲碼都令觀眾相當不忍。他透露，其實兩人拍攝前只見過一次面、讀過一次本就直接上戲，黃柔閩說：「彼此給出信任是最重要的」，還笑說「有時我還覺得我很像他女兒」；侯彥西則認為兩人沒刻意營造母子情感，「你愛媽媽是事實，媽媽給你帶來的麻煩也是事實，兩件事情的碰撞自然而然會產生矛盾心態」。

侯彥西被問到現實中有沒有類似經歷時表示，會久久回一次台中看高齡90歲阿嬤，印象深刻的是，有一次他對著阿嬤大喊：「我回來了！」沒想到阿嬤隔了5、6秒後回說：「你是誰？」讓他當場嚇呆，好在阿嬤後來有解釋是因為眼睛看不清楚才沒認出來。

黃柔閩也回憶過去自己曾近距離接觸的長照患者是音樂大師李泰祥，當時她跟著大師唱歌、錄製他人生的最後一張專輯，當時李泰祥身上有裝電池用來刺激腦神經，也重新學習作曲等，「有時沒電需要十幾分鐘換電池，李老師會像睡著一般」，令她印象深刻。公視人生劇展《祝你下輩子開心》於11月16日晚間10時開播。

黃柔閩（中）回顧自己曾近距離接觸的長照患者是音樂大師李泰祥。（圖／公視 提供）

