侯彥西穩交中 不生娃結婚隨緣

大愛喜劇《大愛街二巷》20日殺青，導演葉天倫21日率主演侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席殺青記者會，36歲的侯彥西首度擔綱男主角，受訪時大方認愛和小4歲的圈外女友已穩定交往3年，相較於同劇演員大多結婚生子，他已跟女友講好不想生小孩，「成家的事順其自然，我是不排斥結婚，但也不想要這麼早」。

侯彥西說，女友一開始有說想結婚，「但她慢慢地就發現好像不一定要結婚，現在就是看感覺。她也是不一定要生小孩的人」。兩人已見過彼此父母，過年也會去對方家拜年，笑說「還是要建立好形象吧」，他爸媽不會催婚，一直以來都沒給他壓力。

導演頻頻爆料侯彥西是拍攝現場最皮的一個，被問媽媽會不會覺得他皮得令人頭痛？侯彥西驕傲地回：「我跟我媽感情很好耶，我還會打她屁股。」還自曝會跟媽媽玩摔角、熱情抱抱後就故意假裝把媽媽抱摔到床上。愛玩鬧的他在片場也會跟飾演阿嬤的柯素雲「十指交扣」，「她會說我是阿嬤不要這樣，我說那我可以當阿公啊！」

他坦言，以前跟家人的關係不太好，是後來從台中上台北念書，曾有4、5年不常回家，較少和家人聯繫、有了一段距離後，沉澱下來思考、重新學習該怎麼跟爸媽相處，「以前跟爸爸關係比較緊張，現在我們像朋友，我還會抓他的胸部」。

夏靖庭想揍小孩屁股

夏靖庭也有6歲、7歲兒子，坦言兩個兒子很皮，「例如早上要趕校車，他就給你慢慢吃早餐，說來不及了也一樣維持速度，洗澡叫了10次都不去！」有時太離譜，他會忍不住想揍小孩屁股，「只打屁股、沒有虐待兒童喔」，但小孩也不怕他，知道他是為他們好。嚴正嵐則稱讚快4歲的兒子「寶寶」滿乖的，但自己體力上無法負荷，沒有生二胎計劃。