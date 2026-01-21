侯彥西竟調戲「阿嬤」 嚴正嵐被逼到笑場
《大愛街二巷》21日開箱棚景，由導演葉天倫領軍，帶著男女主角侯彥西、嚴正嵐，以及實力派演員柯素雲、夏靖庭出席，導演葉天倫感嘆，二十年前拍《大愛一條街》時，演員還得睡在棚裡趕戲，如今 2.0 版的《大愛街二巷》擁有專屬攝影棚，劇組像上班族一樣「朝九晚五」，生活品質大幅提升。
劇中，侯彥西飾演從法國留學歸國的烘焙師「方大方」，與飾演妻子「鄭曉亮」的嚴正嵐，一起將阿公的老雜貨店改造成日式風格的「幸福商號」。私下極度調皮的侯彥西，被導演認證是片場「最皮的一個」。嚴正嵐爆料，侯彥西在現場常弄到她笑場，甚至還研發出一套神祕的「草莓舞」讓她印象深刻。對於這次升格男主角，侯彥西笑說，以前爸爸都會跟鄰居誇口兒子考上「台大」（其實是台藝大），現在終於能名正言順跟家人分享演出作品了。
氣質女星柯素雲這次挑戰超齡演出「滿足阿嬤」，每天得頂著滿頭白髮現身。現實中她其實非常有活力，甚至每天從重陽橋騎摩托車到關渡拍戲，風雨無阻。面對劇中溫暖的阿嬤，侯彥西完全沒在客氣，在棚裡一直鬧著要跟柯素雲「十指緊扣」，嚇得柯素雲直喊：「我是阿嬤，不可以！」沒想到侯彥西竟神回：「我可以當阿公！」讓全場噴笑。
夏靖庭在劇中是甜蜜蜜冰菓室的阿公，個性衝動，有時講話不好聽。雖然飾演阿公，但夏靖庭的體能卻是全劇組最強。片場休息時，許多年輕演員挑戰「健腹輪」都做不起來，唯獨夏靖庭能站著直上直下連續操作，讓導演大讚他是「最強演員」。夏靖庭透露，現在生活重心都在孩子身上，每天拍戲空檔都要視訊，陪做功課等照顧 6、7 歲孩子的大小事他都甘之如貽「我自己小時候期待的事，現在都做在孩子身上」。
