侯彥西認愛小4歲圈外女友！被爆全劇組最皮、還會打媽媽屁股

嚴正嵐、侯彥西出席大愛劇《大愛街二巷》殺青記者會。（大愛台提供）

大愛情境喜劇《大愛街二巷》20日殺青，導演葉天倫今（21日）率主演侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席殺青記者會，36歲的侯彥西大方認愛和小4歲的圈外女友已交往3年，相較於同劇演員們都已結婚生子，他有跟女友講好不想要生小孩，「成家的是順其自然，我是不排斥結婚，但也不想要這麼早」。

首度擔綱男主角的侯彥西說，他也有老實跟女友講他的想法，「她一開始有說想結婚，但慢慢地就發現好像也不一定要結婚，現在就是看感覺。她也是不一定要生小孩把人」。他也坦言兩人目前穩定交往中，目前都已經見過彼此父母，過年也會去對方家拜年，笑說「還是要建立好形象吧」，不過爸媽不會催婚，且哥哥已經結婚有小孩，父母一直以來都沒給他這方面壓力。

廣告 廣告

嚴正嵐、侯彥西出席大愛劇《大愛街二巷》殺青記者會。（大愛台提供）

侯彥西不想生小孩的原因之一，是「怕（孩子的）媽媽會很辛苦、很可憐」，因為他自己就是被葉天倫不斷爆料是現場最皮的一個。被問媽媽會不會覺得他皮得很令人頭痛，侯彥西驕傲地回：「我跟我媽感情很好耶，我還會打她屁股。例如她在洗碗，我就走過去打她屁股，她會很都很開心笑笑的，她笑罵我是兔崽子，我就說那妳是兔子耶」，他還自曝會跟媽媽玩摔角、熱情抱抱後就故意假裝把媽媽抱摔到床上離。愛玩鬧的他就連在片場，也會故意跟飾演阿嬤的柯素雲「十指交扣」，「她會說我是阿嬤不要這樣，我說那我可以當阿公啊！」

但他坦言，以前跟家人的關係不太好，是當年從台中上台北念書時，曾有4、5年時間不常回家，較少和家人聯繫，有了一段距離後，沈澱下來思考該怎麼相處，過程中重新學習跟媽媽、爸爸的相處，態度也都有所改變，「以前跟爸爸關係比較緊張，現在跟爸爸像朋友，我還會抓他的奶，例如爸爸摸我肚子問『你的腹肌咧？』，我也會故意反問『你自己的肚子呢？』」不會催婚，哥哥已經有小孩，一直以來沒給壓力

嚴正嵐、侯彥西在大愛劇《大愛街二巷》中開烘焙店。（大愛台提供）

夏靖庭育也有6歲、7歲兒子，坦言兩個兒子也很皮，他抱怨：「例如早上要趕校車，他就給你慢慢吃早餐，說來不及了也一樣維持速度，洗澡叫了10次都不去！」有時太離譜，也會忍不住想揍小孩屁股，「只打屁股、沒有虐待兒童喔」，但小孩也不怕他，知道他是為他們好，因為我會監督他們做功課、陪他們睡覺、接他們放學、帶他們去吃點心，我小時候期待的事都會做在小孩身上。導演葉天倫爆料，夏靖庭在片場都會跟小孩視訊，天天循循善誘問吃飯沒、叮嚀小孩不要惹媽媽生氣，他則笑說：「因為媽媽生氣，倒霉的就是我。」

嚴正嵐稱讚快4歲的兒子「寶寶」滿乖的，帶出去都被稱讚是天使小孩。她回憶剛出月中時就像是「永不殺青的一場戲」，「剛帶回來的時候一直哭，我體力不行、但真的沒輒時，是爬著過去的，老公還一度想把他推到錄音室隔音，被我制止。」但兒子現在很懂事，也很聰明，「講了都聽得懂，還滿會照顧小小孩、小動物。」日前兒子還會拿奶嘴塞給自己小時候的照片，暗示想要有弟弟或妹妹。被問有沒有生二胎計劃，一旁的夏靖庭搖頭直說：「兩個真的...。」嚴正嵐也直言體力上真的不行，因此目前沒有生二胎計劃。

她也透露，夏靖庭、侯彥西和同劇的小童星都跟她老公同一天8月8日生日，誇侯彥西雖然看起來皮，但其實還滿懂得傾聽。

更多中時新聞網報導

避談舊愛退團 陳芳語挑戰客語歌獲好評

超商福袋藏「股」機 新春挖寶趣

林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」