侯彥西認愛小4歲女友！穩交3年「不婚不生」…背後原因全說了

記者宋亭誼／台北報導

導演葉天倫今（21）日率藝人侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席《大愛街二巷》記者會，侯彥西受訪大方承認目前有穩定交往對象，女友是小他4歲的圈外人，兩人已交往3年，也罕見曝光感情觀，坦言自己目前沒有結婚生子的打算，直呼：「我自己就是一個小孩。」

侯彥西（右）認愛小4歲圈外女友。（圖／大愛電視提供）

侯彥西與父母感情緊密，平時在家經常與媽媽打鬧、玩摔角，甚至會抓爸爸的胸部，媽媽嘴上雖然罵他是「兔崽子」，實則樂在其中。談到不想生小孩的原因，侯彥西透露很大一部分是擔心孩子的媽媽會很辛苦，也提到自己一開始就有和女方坦白沒有生小孩的打算，女友雖然原本對婚姻有所期待，但現在也逐漸調整想法，認為未來不一定非結婚生子不可。

侯彥西劇中和嚴正嵐（左）飾演夫妻，現實生活中自認像小孩，不打算結婚。（圖／大愛電視提供）

對比侯彥西，同劇演員夏靖庭、柯素雲、嚴正嵐戲外都有家庭，夏靖庭分別育有6歲、7歲的兒子，但他笑說孩子根本講不聽，讓他頗為無奈。嚴正嵐愛子「寶寶」目前接近4歲，她坦言剛從月子中心返家時一度感到崩潰，直呼顧小孩比拍攝on檔戲還要累，至於有無二胎打算？嚴正嵐考量到體力因素，表示目前暫無打算。

