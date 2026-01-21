侯彥西逗「姊姊」開心 新戲合作柯素雲邀十指緊扣

（中央社記者洪素津台北21日電）侯彥西在新戲「大愛街二巷」飾演從法國留學歸國的烘焙師，和柯素雲有不少對手戲。侯彥西戲外相當調皮，自認喜歡逗「姊姊們」開心，還主動邀柯素雲十指緊扣，讓柯素雲害羞。

導演葉天倫和侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、夏靖庭今天出席戲劇「大愛街二巷」宣傳記者會，葉天倫提到侯彥西在片場相當調皮，常害對戲演員笑場，也爆料侯彥西想跟柯素雲十指緊扣，讓飾演阿嬤的柯素雲很害羞說，「我是阿嬤耶！」

侯彥西表示自己很喜歡逗「姊姊們」開心，在家也會拍打媽媽屁股，有時興起也會玩起摔角，跟爸爸則會互抓身體，「其實我離開家裡一陣子，那時跟爸爸相處緊張，但是後來因為距離有美感，現在跟父母感情很好」。

說起感情，侯彥西坦言有交往3年的圈外女友，2人有共識沒有要結婚，「我是不婚不生，交往時我就有先說我不生小孩，我怕另一半太辛苦，這樣她要顧兩個小孩」。

嚴正嵐則抱怨侯彥西在片場很吵，每次都害她NG；生活上，嚴正嵐分享剛開始當媽媽很辛苦，「剛出月中的時候很辛苦，比拍on檔戲還累，像是一齣永不殺青的戲，我都要爬去床邊顧小孩」。

柯素雲這次挑戰超齡演出「阿嬤」，每天得頂著滿頭白髮現身。現實中她其實非常有活力，甚至每天從重陽橋騎摩托車到關渡拍戲，風雨無阻；夏靖庭在劇中飾演阿公，雖然飾演阿公，但夏靖庭的體能卻是全劇組最強，片場休息時，還拿起「健腹輪」做好幾下。（編輯：李淑華）1150121