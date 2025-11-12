侯彥西飾演大體修復師 觀遺體照內化角色

記者王丹荷／綜合報導

公視人生劇展《祝你下輩子開心》透過大體修復師與女童靈魂的奇幻旅程，探討失智照護、家庭責任與生命送行等社會議題，導演鍾維恆、製片葉紹威攜手主演侯彥西、黃柔閩與黃珮琪今（13）日出席茶敘，侯彥西飾演「大體修復師」角色，分享在拍攝前拿豬肉練習縫補做功課，也看了許多「相當衝擊」的遺體修復照片。

侯彥西表示，「死亡第1、2天到第5天都不一樣，身體紫色，眼睛凸出的照片都有。」他把生死看很淡，「拍攝時並不太有什麼忌諱，在精神層面其實也沒做什麼特別的準備。」如果真的與另個世界有接觸，他還想問祂們「你所處的空間在哪裡？有什麼特殊能力？可以穿牆嗎？」

劇中侯彥西在浴室幫失智的黃柔閩洗澡，以及最後送別母親戲碼都令觀者不忍。侯彥西提到洗澡戲「滿彆扭的、拍起來很小心，畢竟沒有幫人家洗過澡，很害羞」，黃柔閩則笑稱自己「因為現場浴缸會有點漏水，要一直伸腳去堵住水孔。」2人拍攝前只見過1次面、讀過1次本就直接上戲，侯彥西認為彼此沒刻意營造母子情感，「你愛媽媽是事實，媽媽給你帶來的麻煩也是事實，2件事情的碰撞自然而然會產生矛盾心態。」

黃柔閩近距離接觸長照患者是音樂大師李泰祥，她跟著唱歌、錄製他的最後1張專輯，當時李泰祥身上有裝電池用來刺激腦神經，也重新學習作曲等，「有時沒電需要十幾分鐘換電池，李老師會像睡著一般」，令她印象深刻。黃柔閩透露：「我還滿喜歡現在快60歲的樣子」，認為現階段先照顧自己，「也不會想要誰來照顧我，人生的事沒法預期。」

黃珮琪則是曾有照顧罹癌病人的經驗，「奶奶需要癌症治療，我還很小就要回去幫忙照顧」，但阿嬤過世後「有一年過年到我夢裡來，說我已經忘記妳是誰」，讓黃珮琪睡夢中一直在落淚、哭著醒來，她看著《祝你下輩子開心》劇中情節想到自己，「你很愛的人突然忘記你的感覺，很像傷口反覆打開、翻起來。」

侯彥西（左起）、黃柔閩、黃珮琪宣傳新戲《祝你下輩子開心》。（公視提供）

《祝你下輩子開心》製片葉紹威（左起）、侯彥西、黃柔閩、導演鍾維恆、黃珮琪出席記者會。（公視提供）