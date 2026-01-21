侯怡君兩套禮服豪砸6位數 設計師燒腦不敢接電話

侯怡君為主持禮服燒腦4個月。（民視提供）

侯怡君剛結束八點檔《好運來》拍攝，便馬不停蹄的加入過年特別節目《民視第一發發發》的主持陣容。侯怡君笑說，在民視多年，不管有沒有要表演，她都謹慎規劃4個月以上，這次光思考兩套禮服也燒腦4個月，每一套服裝都豪砸6位數訂製打造。

侯怡君的白色簍空長洋裝，展現她性感的一面，「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我和設計造型團隊的巧思」，服裝打版從肩線到腰圍，在這四個月內反覆無數次的試穿跟修改，終於裁定出最適合她活動跟伸展的完美剪裁。

侯怡君中空白色禮服，若隱若現的小性感。（民視提供）

另外一套多層次綠色打鼓戰服，被她暱稱為「兒時記憶的綠」。全新訂製與設計，只為了跟阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年，侯怡君說：「擊鼓橋段第一次有女生，如果選紅色衣服就會變成背景，金色會變成18銅人，所以光是跟設計團隊討論穿什麼就非常激烈」，後來她終於選定中國風的改良旗袍綠上衣搭配短裙。

侯怡君笑說，光是上半身的綠色就用了三種，找到布料還要選花紋，裙子上的配件跟材質，都是萬中選一。這些林林總總的細節，讓侯怡君光是電話溝通就超過百通，儘管當時她忙於拍攝戲劇，她也在所不辭，就是希望把最美一面帶給觀眾。

侯怡君特地為打鼓準備綠色戰服。（民視提供）

被問到會不會有設計師不敢接她電話？侯怡君笑說真的有，「某年《發發發》準備舞蹈表演，設計師直接躲到澳門都不回電話。我知道他住哪裡，就天天去他家找他」，當時設計師來不及製作，侯怡君還特別帶5位朋友到設計師家幫忙黏鑽石。

孝順的侯怡君提到，過年一樣會回南投老家，享受甜蜜跟幸福的家庭生活。照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，要把最好的都給媽媽。

