侯怡君合體蕭大陸喝夫妻交杯酒！殺青第一件事「回家除草」

侯怡君盛裝出席《好運來》殺青宴。（民視提供）

民視8點檔《好運來》17日晚間舉辦殺青宴，演員齊聚，製作人蕭大陸與侯怡君夫妻檔同台，還被拱喝交杯酒。侯怡君一改戲中「阿嬤」形象，昨下午5點多拍完最後一場外景戲便盛裝趕到現場，她笑說戲拍完除了好好先睡個覺，就是「回家除草」，打理新蓋好的民宿果園。侯怡君坦言拍戲這段時間，因為不確定明天、後天的通告，隨時可能會有臨時狀況需馬上跟進應變，精神壓力較大，比較沒能好好完整地睡覺休息。

不過身為8點檔的資深戰將，她早就習慣這樣的打仗方式，也習慣了戲有上檔就有說再見的時候，「一樣都是在這個大家庭，只是時間早晚、不知道是何時，但一定會再見面的，所以都很珍惜當下」。她除了打算先好好睡覺休息，沒有出國玩的計畫，最想做的事是先去金山打理好自己夢想中的家園。

蕭大陸與侯怡君夫妻被媒體拱喝交杯酒。（民視提供）

「我可能應該會先去除草！因為果園已經很久都沒有好好打理，平常有請人稍微整理，但沒有辦法很很完整去照顧到整片，所以要好好的規劃一下，因為離台北也近，未來去度假甚至直接住在那邊也無所謂」。她透露，該塊土地土地有3000坪，之前只是一個臨時的住所，還有種很多果樹，現在是真的申請建照、請人設計，主建物100多坪，還要規劃生態池、游泳池，可能養雞、養鴨」，她謙稱還不到別墅，一切都弄好後可以招待親朋好友去烤肉玩耍。

民視8點檔《好運來》17日晚間舉辦殺青宴，演員齊聚。（民視提供）

當晚的高潮莫過於劇中3位「高海生」余政鴻、劉至翰、翁家明的首度合體，出現「三生同堂」畫面，另包括倪齊民、楚宣、蘇晏霈、王瞳、黃文星、何豪傑、丁力騏、高群、聶秉賢、陳家逵、吳東諺、吳政澔、宮美樂、徐千京、程雅晨、何蓓蓓、阿甘、蕭晴曦等人皆盛裝出席。

王瞳、宮美樂出席《好運來》殺青宴。（民視提供）

