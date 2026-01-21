侯怡君為了服裝打了100通電話 設計師逃到海外拒接電話

侯怡君再度成為《民視第一發發發》百人大開場主持亮點之一，剛拍完八點檔的她幾乎沒有喘息時間，立刻投入除夕特別節目的密集籌備，與白冰冰、陽帆一同站上開場舞台。侯怡君笑說，多年下來早已養成「提前四個月準備」的習慣，就算這次只負責主持、不表演，也絲毫不敢馬虎，兩套全新訂製禮服，每一套都砸下6位數成本、反覆修改超過4個月。

侯怡君。（圖／民視）

其中一套白色長洋裝以性感中空設計登場，細節滿滿。侯怡君透露，整件禮服皆為手工訂製，鑽石一顆一顆黏上，「很多看不到的地方，其實才是造型團隊最花心思的地方。」從肩線到腰圍反覆打版、試穿、調整，確保她在主持與走位時能自在伸展，是為舞台量身打造的完美剪裁。

另一套則是為擊鼓橋段量身設計的多層次綠色戰服，侯怡君暱稱這個顏色為「兒時記憶的綠」。她將與陽帆、阿翔、籃籃及民視總經理廖季方一同擊鼓迎馬年，為此全新訂製中國風改良旗袍上衣搭配短裙。她笑說，當初光是討論顏色就火花四射，「紅色會變成背景，金色又像18銅人，最後才選定這個綠色。」上半身光是綠色就用了三種層次，布料、花紋、肩線活動度到裙子配件，全都是萬中選一。

談到製作過程，侯怡君自嘲電話至少打了上百通，剛好又卡在拍戲最忙的時期，整整花了四個多月才定案。被問到設計師會不會因此「不敢接她電話」，她大笑承認真的有發生過：「有一年《發發發》要準備舞蹈，設計師直接躲去澳門不接電話。」她甚至笑說自己知道對方住哪，「我就天天去他家找他。」最後設計師還找了五個朋友一起幫忙在家裡黏鑽石，成為她至今難忘的回憶。

談到過年行程，侯怡君表示仍會回南投老家陪伴家人。多年來細心照顧腦傷媽媽的她，每年準備的大紅包總能讓媽媽笑得合不攏嘴，今年年後更計畫翻新老家，打造一個更適合媽媽安養、也更方便照護的居住環境。她溫柔表示：「家人都很開心，我只想把最好的都給媽媽。」